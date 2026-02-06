Cobrar en 12 o en 14 pagues: una experta revela quina és la millor opció per estalviar
Andrea Morales explica els pros i els contres de cada modalitat i en quins casos una opció pot ajudar-te a gestionar millor els teus diners
Patricia Páramo
A moltes persones els sorgeix un dubte habitual quan signen un nou contracte o revisen la nòmina: és millor cobrar el salari anual en 12 pagues o en 14? Tot i que ambdues opcions impliquen rebre la mateixa quantitat al llarg de l’any, la manera com es distribueixen aquests diners pot influir en la capacitat d’estalvi, la sensació de liquiditat mensual i el control financer general.
Convé tenir més diners cada mes o rebre pagues extres?
La pregunta no és menor. Convé tenir més diners cada mes o rebre pagues extres al juny i al desembre que funcionin com un petit “coixí”? Per aportar llum sobre aquesta qüestió, Andrea Morales, experta en finances personals de HelpMyCash, ofereix una explicació clara sense caure en receptes universals.
Què passa amb Hisenda?
«La pregunta sembla senzilla, però la resposta no ho és tant. No hi ha una opció universalment millor, perquè pel que fa al salari anual no canvia res: el treballador cobra el mateix», afirma Morales. Des d’un punt de vista fiscal, tampoc no hi ha grans diferències. «Hisenda calcula l’impost sobre el salari brut anual i la situació personal del treballador», confirma l’experta. «L’únic que varia és el repartiment de la retenció», però al final de l’any el resultat és idèntic.
El que sí que canvia, segons Morales, és com percebem aquests diners mes a mes. «El que sí que canvia és la sensació de liquiditat mensual, una cosa que influeix molt en com la gent planifica, o no, els seus diners», assenyala. Per això, l’experta matisa que escollir una o altra opció depèn sobretot dels hàbits de cada persona i de la seva relació amb els diners.
«Econòmicament, disposar abans dels diners és un avantatge, però només per a qui sap què fer-ne, és a dir, qui té un pressupost. Per a la resta, aquest avantatge teòric es pot diluir, perquè en lloc d’estalviar diners i posar-los a treballar, poden gastar més perquè mensualment reben més», adverteix Morales. Així, cobrar en 12 pagues pot ser útil, però no és una panacea per a tothom.
12 pagues
La modalitat de 12 pagues sol ser més beneficiosa per a qui té un major control de les seves finances. «Aquest sistema beneficia qui és organitzat i estalviador, perquè els diners es poden posar a treballar abans en comptes remunerats, dipòsits o, per a perfils més avançats, en inversió periòdica», explica Morales. A més, destaca que aquest sistema pot ser especialment útil per a persones amb ingressos baixos: «Per a qui cobra poc, aquest extra repartit cada mes pot marcar la diferència en arribar a final de mes i alleujar la sensació d’anar sempre amb l’aigua al coll», subratlla.
També el recomana per a estalviadors constants: «Qui té l’estalvi automatitzat i els objectius definits, ja sigui perquè compta amb fons, inversions o amortitzacions d’hipoteca i préstecs, sol treure més partit a les 12 pagues, perquè maximitza la liquiditat i redueix la dependència psicològica de les pagues extres», afegeix. Així mateix, les persones amb deutes poden beneficiar-se de cobrar cada mes una quantitat més gran: «Si hi ha deutes cars, com targetes o crèdits al consum, retardar ingressos és renunciar a amortitzar abans i reduir interessos», adverteix Morales.
14 pagues
D’altra banda, les 14 pagues funcionen per a moltes persones com una eina de gestió emocional, una mena de “truc mental” per estalviar sense adonar-se’n. «Les 14 pagues funcionen per a moltes persones com un “estalvi forçós”. Els diners s’acumulen sense tocar-los i arriben de cop», explica Morales. Això pot ser útil per a qui té dificultats per mantenir la constància en l’estalvi mensual, sempre que gestioni bé l’ingrés extraordinari. «Per a qui té dificultats per ser constant, les extres poden convertir-se en una manera gairebé automàtica de reservar diners, sempre que es separin tan bon punt es cobren i no es dilueixin en despesa impulsiva», assenyala.
Això sí, Morales adverteix que aquest sistema perd valor si no es planifica. «Si prefereixes no tenir la temptació de gastar aquests diners mes a mes i comptar amb un ingrés extra en èpoques de més consum, les 14 pagues poden ser el teu millor aliat», aclareix. Però si aquestes pagues extres es destinen directament a cobrir despeses fixes, com rebuts o hipoteques, podria indicar que el pressupost mensual està massa ajustat. «Aquest sistema perd el sentit si les pagues extres es gasten sense planificació o si s’utilitzen per cobrir rebuts bàsics», adverteix.
