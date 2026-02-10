Ni el Japó ni Kyoto: el poble de Catalunya on veure l’espectacle dels ametllers en flor cada febrer
Els camps es transformen per oferir un dels paisatges més bonics i hipnòtics de la natura
Patricia López Avilés
La flor de sakura és el cirerer en flor del Japó, símbol de la primavera, del temps de renovació i de la naturalesa passatgera de l’existència. Per als japonesos, la seva breu floració recorda que tot és canvi i que la vida passa molt de pressa, per la qual cosa cal gaudir de cada instant. Quan els arbres es cobreixen d’aquestes flors rosades o blanques, el paisatge es transforma completament, creant una atmosfera delicada que convida a la contemplació i a la calma.
Aquest acte d’admirar la flor de sakura rep el nom de hanami, una activitat popular japonesa que consisteix a visitar indrets emblemàtics, com parcs o boscos, per passejar, menjar o beure sota els arbres. Tanmateix, no cal viatjar tan lluny per gaudir d’aquest paratge natural tan especial: a Catalunya es poden trobar racons on els ametllers en flor ofereixen un espectacle captivador.
Efecte visual màgic
A Arbeca, a les Garrigues, els camps es transformen cada mes de febrer per oferir un dels paisatges més bonics i hipnòtics de tota la natura. Amb grans extensions d’ametllers centenaris, aquesta zona és un dels millors indrets de Catalunya per gaudir d’aquest fenomen natural. A més, amb l’arribada del capvespre, el sol crea un efecte visual màgic i únic per contemplar.
La millor ruta
L’anomenada Ruta dels ametllers en flor d’Arbeca és una de les millors maneres de gaudir d’aquest espectacle, ja que és un itinerari fàcil i accessible per a tots els públics. La caminada transcorre pels camins del Pla de la Floresta, Pla de les Alzines, Pla de Castellots i Pla de les Borges, amb un ferm pavimentat que en facilita l’accés.
El tram entre Arbeca i la localitat de la Floresta és el punt àlgid de la ruta: és on es troben les grans extensions d’ametllers en flor que creen una explosió de colors rosats i blancs just a l’inici del recorregut.
Accés lliure i gratuït
Per a aquells que prefereixin una experiència més íntima, és recomanable visitar els camps d’ametllers situats a la carretera que condueix cap al municipi lleidatà d'Els Omellons. L’espai és més petit, però les vistes són espectaculars. L’accés a aquests camps és lliure i gratuït, però només es pot passejar pels terrenys autoritzats, degudament senyalitzats.
Punts d’interès
A més, Arbeca compta amb diversos punts d’interès que es poden visitar en un cap de setmana: el poble s’assenta als peus d’un turó, on es troben les restes del castell dels Ducs de Cardona, amb origen en una fortalesa àrab conquerida cap a mitjan segle XII dC. A la zona també hi ha un mirador des d’on es pot contemplar la Plana d’Urgell, les muntanyes del Montsec i els Pirineus.
Fortalesa ibèrica
Al nord-est del terme municipal hi ha el poblat ibèric dels Vilars, una antiga fortalesa del segle VIII aC formada per dotze torres. El recinte estava envoltat per un fossat protector i una barrera de pedres clavades que en dificultava l’accés als forasters. La fortalesa va ser descoberta l’any 1974 i el 1998 va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
