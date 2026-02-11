Et sents més trist aquests dies? Així afecta la pluja al nostre estat d'ànim
Davant la somnolència habitual en dies plujosos, és fonamental adoptar horaris fixos de son, evitar estimulants i fer exercici físic regular per garantir el descans
Rafa Sardiña
L'hivern sol anar acompanyat de precipitacions, tot i que les temperatures seran "suaus per a l'època de l'any", segons explica l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
Segons Rubén Chacón-Cabanillas (@cuidando_conaccion), infermer especialista en Salut Mental, "no estem acostumats a veure tants dies grisos consecutius, cosa que indubtablement pot afectar l'ànim d'algunes persones".
Pluges intenses i benestar emocional: hi ha relació?
Els episodis perllongats de pluges no tenen les mateixes conseqüències per a tothom. Mentre que per a alguns "poden transmetre més tranquil·litat, desig d'estar a casa i sensació de confort, per a altres pot produir desmotivació, manca de ganes de fer coses i certa malenconia o malestar".
Així, Chacón-Cabanillas recomana:
- Mantenir les activitats d'autocura, amb horaris regulars
- Higiene del son per evitar episodis d'insomni
- Cercar alternatives de lleure en espais interiors que ens permetin continuar gaudint d'activitats lúdiques
- Continuar fent esport, encara que adaptat a la situació climàtica. Córrer no és sempre una bona opció quan plou perquè augmenta el risc de caigudes. En aquests casos, “podem caminar amb un paraigua, sempre amb calçat adequat, o aprofitar per anar aquests dies a centres esportius”.
- Aprofitar els dies a casa per llegir, escoltar música, cuinar...
En dies de pluja dormim millor
És normal sentir-se més cansats i somnolents en dies plujosos, encara que és habitual que sigui durant aquestes jornades quan millor es descasa. Per això, cal no oblidar seguir rigorosament les mesures d'higiene del son. Les mesures són:
- Adoptar un horari fix tant per ficar-se al llit com per aixecar-se, incloent-hi els caps de setmana i períodes de vacances.
- Romandre menys temps al llit per evitar somnis lleugers i fragmentats, i anar-hi quan es tingui son.
- Les migdiades, en cas que es facin, després del dinar del migdia no han de superar els 30 minuts.
- Eviteu estimulants com la cafeïna o teïna, així com l'alcohol i el tabac, almenys diverses hores abans de dormir.
- Realitzar exercici físic regularment durant almenys una hora diària, evitant les tres hores prèvies al son. L'ideal seria sortir a caminar o córrer amb llum solar, o practicar algun esport que ens motivi
- Mantenir el dormitori amb una temperatura i il·luminació que ens resultin agradables, així com un adequat matalàs i coixí, i roba de llit que ens sigui còmoda.
- Regular l'alimentació, mantenint unes pautes saludables i evitant sucres i líquids en excés abans de ficar-se al llit.
- Sempre que es pugui, veure la televisió, llegir, escoltar la ràdio o un pòdcast, menjar o treballar, en un entorn diferent del que es troba el llit. Així com disminuir l'activitat amb dispositius mòbils, tauletes, ordinadors... en les dues hores anteriors al son nocturn. És preferible llegir un llibre o fer alguna activitat relaxant.
- Pràctica alguna tècnica de relaxació o respiració que et sigui útil abans de dormir.
- Si no pots dormir, et pots aixecar del llit i fer alguna cosa relaxant, no estimulant, tornant-hi quan es tingui son.
- En despertar-se és convenient exposar-se de mica en mica a llum intensa, preferiblement natural.
Per descomptat, tot això ha de ser adaptat a cada persona i les seves circumstàncies, i en cas de dificultat i tenir disposició per millorar el son, o un problema de son ja instaurat, acudir a la infermera del teu centre de salut.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura