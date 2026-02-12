Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nipah torna a encendre les alarmes sanitàries al sud d’Àsia

2 casos confirmats a Bengala Occidental (Índia) i 1 cas mortal a Rajshahi (Bangla Desh): 196 + 35 contactes rastrejats i cap nou positiu notificat fins ara

És un virus zoonòtic sense vacuna ni antiviral específic, amb una letalitat reportada del 40% al 75% i risc d’encefalitis greu

Què està passant amb el virus Nipah?

Què està passant amb el virus Nipah? / JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

Abril Benítez

En les últimes actualitzacions oficials, l’Índia manté dos únics casos confirmats de Nipah a Bengala Occidental, tots dos en personal sanitari del mateix hospital, i assegura que els 196 contactes identificats han donat negatiu i no hi ha nous casos detectats.

Alhora, l’OMS ha registrat un cas confirmat a Bangla Desh (Rajshahi), amb evolució fatal, i informa que els contactes estrets controlats han estat sota seguiment; els organismes de salut de la regió mantenen la vigilància reforçada.

El motiu de l’alerta és clar: el Nipah pot passar d’un quadre febril a símptomes neurològics (desorientació, convulsions) i encefalitis, i continua sent una amenaça perquè pot transmetre’s d’animals a persones (sobretot per exposició associada a ratpenats) i, en alguns brots, també en entorns assistencials entre persones.

A Europa, l’ECDC considera molt baix el risc per a ciutadans de la UE/EEE i, ara com ara, no hi ha indicis de propagació internacional; però les autoritats insisteixen en la prevenció: si viatges a zones afectades, evita el contacte amb animals i fluids, no consumeixis saba crua de palmera datilera i extremar higiene alimentària; i si tornes amb febre i símptomes neurològics, busca atenció mèdica i informa del viatge.

