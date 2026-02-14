Barcelona tindrà més vols a aquesta ciutat asiàtica: passarà de tres a cinc
Aquest augment ofereix als passatgers més opcions de viatge en temporades d'alta demanda
Patricia López Avilés
Viatjar a Àsia està més de moda que mai: Àsia Oriental i el Sud-est Asiàtic representen el 31,7% de la demanda turística internacional el primer semestre del 2026, tal com apunta l'últim estudi de l'empresa turística Mabrian.
Àsia Oriental, on es troben destinacions com el Japó, Corea del Sud i la Xina, representa el 16,3% de la demanda mundial el primer semestre del 2026, amb el Japó al capdavant.
És més, el Sud-est Asiàtic representa el 15,4% de la demanda global, amb el Vietnam com a principal destinació, juntament amb Indonèsia, les Filipines, Cambodja i Singapur.
Màxima demanda
Aquest auge ha impulsat Singapore Airlines a incrementar la seva oferta, passant de tres a cinc vols directes entre Barcelona i Singapur per a la temporada d'estiu.
L'aerolínia augmentarà la freqüència de vols entre l'1 de juliol i el 3 de setembre d'aquest any, amb l'objectiu de reforçar la connectivitat entre les dues destinacions durant el període de màxima demanda, ha explicat l'aerolínia en un comunicat.
També s'incrementarà la capacitat de passatgers en algunes rutes seleccionades entre el 29 de març i el 24 d'octubre del 2026: Singapore Airlines augmentarà els seus vols a set diaris entre Singapur i Bangkok, capital de Tailàndia.
Comoditat i estalvi de temps
El vicepresident de Màrqueting i Planificació de l'aerolínia, Dai Haoyu, ha destacat que “aquests ajustaments ofereixen als nostres passatgers més opcions de viatge i una millor connectivitat a mercats clau, especialment durant els períodes de màxima demanda”.
Actualment, un vol directe entre Barcelona i Singapur té un preu aproximat d'entre 800 i 1.500 euros per bitllet i una durada propera a les 13 hores sense escales.
Això converteix aquesta connexió en una opció cada cop més competitiva davant dels trajectes amb escala, especialment per a viatgers que prioritzen comoditat i estalvi de temps.
Una ciutat del futur
I és que Singapur s'ha posicionat com una ciutat clarament futurista gràcies als gratacels icònics, les infraestructures capdavanteres i una aposta constant per la innovació.
A més a més, té un fort pes econòmic: és el quart centre financer més gran del món i un referent en luxe, disseny i gastronomia. També destaca perquè és una de les ciutats més segures i netes d'Àsia.
Experiència cultural
Singapur brilla pel seu urbanisme sostenible, que barreja barris tradicionals, com ara Little India, amb zones modernes i plenes d'art urbà, així com Marina Bay.
En aquest context, cada cop més viatgers espanyols i catalans mostren interès per aquesta regió del món, atrets per destins llunyans, experiències culturals diferents i la possibilitat d'enllaçar Singapur amb altres països propers com Tailàndia, Indonèsia o Vietnam.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa
- Un detingut i 28 identificats en una operació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet contra la reincidència