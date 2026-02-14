El virus Nipah reapareix: pot portar al coma en 48 hores… i no té vacuna
La letalitat estimada és del 40% al 75% i, des que es va identificar, s’han notificat al voltant de 750 casos humans al món
Què és (i per què torna a ser notícia)
El Nipah és un virus zoonòtic (salta d’animals a persones) associat sobretot a ratpenats frugívors (Pteropus). Ara ha tornat als titulars per dos casos confirmats a Bengala Occidental (Índia) en personal sanitari d’un hospital privat de Barasat, amb una recerca de contactes que no ha detectat nous positius fins ara.
Símptomes
Pot començar amb símptomes “de grip”: febre, mal de cap, dolor muscular, vòmits, mal de coll, tos i dificultat respiratòria. En casos greus, pot evolucionar a encefalitis i progressar ràpidament fins a convulsions, coma i mort (de vegades en 24–48 h).
Transmissió
El contagi es pot produir per:
- Contacte amb animals infectats (o els seus fluids).
- Aliments contaminats (p. ex., productes exposats a secrecions d’animals).
- Persona a persona per contacte estret amb fluids i, en entorns sanitaris, també per gotícules/aerosols en determinades situacions.
Hi ha vacuna o tractament?
No hi ha medicaments ni vacunes amb llicència específiques. El que es fa és tractament de suport (UCI si cal) per gestionar complicacions respiratòries i neurològiques, mentre es continuen desenvolupant i avaluant possibles opcions.
Prevenció
L’OMS insisteix que, sense vacuna, la clau és reduir exposicions: reforçar higiene, evitar riscos amb aliments potencialment contaminats, i aplicar mesures estrictes de prevenció i control d’infeccions en hospitals (aïllament, EPI, etc.).
Pot arribar a Espanya? I com?
La via més plausible seria un cas importat (una persona infectada que viatja des d’una zona amb brot), però tant l’OMS com els organismes europeus descriuen el risc global com a baix i, a Europa, la probabilitat d’introducció es considera poc probable en el context actual.
I si passés, a Espanya hi ha una xarxa d’Unitats d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (UATAN) preparada per atendre de manera segura malalties infeccioses d’alt risc, amb protocols d’aïllament, traçatge de contactes i protecció del personal sanitari.
