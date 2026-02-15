Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conduir amb neu: així s'han de posar correctament les cadenes

Els Mossos d'Esquadra expliquen pas a pas com muntar-les i conduir amb seguretat en carreteres nevades

Un cotxe en una nevada en una imatge d'arxiu

Un cotxe en una nevada en una imatge d'arxiu / ACN

Núria León

Núria León

Manresa

Amb l’arribada de nevades intenses, moltes carreteres requereixen l’ús de cadenes de neu. Els Mossos d’Esquadra recorden que el correcte ús d’aquestes pot marcar la diferència entre circular amb seguretat o córrer riscos innecessaris.

En un vídeo divulgatiu que ha compartir el cos a la xarxa social 'X', dos agents mostren com col·locar les cadenes: primer cal comprar-les segons la mida de les rodes del vehicle i practicar el muntatge en sec a casa, sense pressió. Les cadenes s’han de posar sempre a les rodes motrius i només en zones habilitades o segures.

Els Mossos recomanen senyalitzar el vehicle amb llums d’emergència, portar armilla reflectora, conduir a velocitat moderada i evitar acceleracions, frenades brusques o girs sobtats. També cal augmentar la distància de seguretat i aturar-se si el vehicle vibra o fa soroll, revisant les cadenes abans de continuar.

Finalment, recorden que les cadenes no garanteixen total seguretat, i que la prudència continua sent essencial. Aquestes recomanacions busquen minimitzar els accidents i facilitar la conducció durant aquesta temporada de neu.

Carreteres afectades

Aquest diumenge, diverses carreteres de muntanya es troben tallades o amb restriccions a causa de la neu i el vent. Entre les vies afectades hi ha la C-28 al Port de la Bonaigua, on hi ha risc d’allaus, la BV-4031 al Coll de la Creueta i la BV-4024 al Coll de Pal. A més, per accedir al Pla de Beret per la C-142b, són necessàries les cadenes de neu

