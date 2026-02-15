Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

A Espanya es registren uns 8 ennuegaments cada dia: un risc molt més habitual del que sembla

Et deixem pautes clares per prevenir-los i saber com actuar quan cada segon compta

En qualsevol instant et pots ennuegar

En qualsevol instant et pots ennuegar / freepik

Abril Benítez

Els ennuegaments mortals de les últimes setmanes han tornat a posar el focus en un accident domèstic que sovint infravalorem. En pocs dies, un nen de 10 anys va morir mentre esmorzava a Pueblo de la Reina (Badajoz) i un home de 65 anys va perdre la vida en un restaurant a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Són casos que impacten perquè passen de cop, però no són excepcionals: els ennuegaments es repeteixen amb una freqüència preocupant al nostre país.

Un accident que pot passar en qualsevol moment

Un ennuegament es produeix quan un tros de menjar o un objecte entra a la via respiratòria i la bloqueja. Pot passar a casa, a l’escola, en un restaurant o fins i tot caminant si mengem de pressa. Sovint arriba quan menys t’ho esperes: un mos massa gran, una rialla amb el menjar a la boca o parlar mentre masteguem.

A qui li passa més sovint

Hi ha perfils amb més risc:

  • Nens petits (sobretot menors de 5 anys): perquè exploren amb la boca i no masteguen bé.
  • Gent gran: per problemes de dentició, deglució més lenta o menys reflexos.
  • Adults amb presses o distraccions: menjar ràpid, parlar, riure o beure alcohol pot augmentar el risc.
  • Persones amb dificultats de deglució (per algunes malalties o condicions).

Senyals d’alarma: com saber si algú s’està ennuegant

Si l’aire no arriba als pulmons, la persona pot no poder parlar ni tossir amb força, portar-se les mans a la gola, posar-se molt nerviosa i, si no es resol ràpidament, perdre el coneixement. Davant el dubte, cal actuar.

Què fer quan passa: 112 i maniobra d'Heimlich

1) Truca al 112 immediatament.

Mentre arriba l’ajuda, actua segons la situació:

  • Si la persona tus amb força i pot respirar: anima-la a tossir (no li piquis l’esquena si està traient aire bé).
  • Si no pot parlar, no pot tossir o s’ofega clarament: cal intervenir.

Com fer la maniobra d'Heimlich (pas a pas)

  1. Posiciona’t darrere de la persona.
  2. Envolta-la per la cintura i inclina-la lleugerament endavant.
  3. Fes un puny i col·loca’l just per sobre del melic (i per sota de l’estèrnum).
  4. Agafa el puny amb l’altra mà.
  5. Fes empentes ràpides i fortes cap endins i cap amunt (com si volguessis “aixecar” el cos) fins que surti l’objecte.
  6. Repeteix-ho fins que respiri o tossi amb normalitat, o fins que arribi l’ambulància.
La maniobra d'Heimlich en infants petits i nadons la tècnica és diferent

La maniobra d'Heimlich en infants petits i nadons la tècnica és diferent / prostooleh

Si la persona perd el coneixement:

  • Truca/confirmar 112 si encara no ho has fet.
  • Inicia compressions toràciques (RCP) si en saps, fins que arribi ajuda.

(Nota important: en infants petits i nadons la tècnica és diferent)

Pautes per evitar ennuegaments

  • Menja a poc a poc i mastega bé, sobretot carn i aliments fibrosos.
  • No parlis, no riguis ni corris amb menjar a la boca.
  • En nens, talla el menjar en trossos petits i supervisa sempre.
  • Evita que mengin mentre juguen.
  • En gent gran, adapta textures si hi ha problemes de masticació o deglució.

Notícies relacionades

Els aliments més perillosos davant l’ennuegament

  • Salsitxes
  • Caramels i dolços durs
  • Raïm (millor tallat longitudinalment)
  • Fruits secs (evitar en menors de 6 anys)
  • Crispetes
  • Pastanaga crua

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents