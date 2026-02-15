A Espanya es registren uns 8 ennuegaments cada dia: un risc molt més habitual del que sembla
Et deixem pautes clares per prevenir-los i saber com actuar quan cada segon compta
Els ennuegaments mortals de les últimes setmanes han tornat a posar el focus en un accident domèstic que sovint infravalorem. En pocs dies, un nen de 10 anys va morir mentre esmorzava a Pueblo de la Reina (Badajoz) i un home de 65 anys va perdre la vida en un restaurant a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Són casos que impacten perquè passen de cop, però no són excepcionals: els ennuegaments es repeteixen amb una freqüència preocupant al nostre país.
Un accident que pot passar en qualsevol moment
Un ennuegament es produeix quan un tros de menjar o un objecte entra a la via respiratòria i la bloqueja. Pot passar a casa, a l’escola, en un restaurant o fins i tot caminant si mengem de pressa. Sovint arriba quan menys t’ho esperes: un mos massa gran, una rialla amb el menjar a la boca o parlar mentre masteguem.
A qui li passa més sovint
Hi ha perfils amb més risc:
- Nens petits (sobretot menors de 5 anys): perquè exploren amb la boca i no masteguen bé.
- Gent gran: per problemes de dentició, deglució més lenta o menys reflexos.
- Adults amb presses o distraccions: menjar ràpid, parlar, riure o beure alcohol pot augmentar el risc.
- Persones amb dificultats de deglució (per algunes malalties o condicions).
Senyals d’alarma: com saber si algú s’està ennuegant
Si l’aire no arriba als pulmons, la persona pot no poder parlar ni tossir amb força, portar-se les mans a la gola, posar-se molt nerviosa i, si no es resol ràpidament, perdre el coneixement. Davant el dubte, cal actuar.
Què fer quan passa: 112 i maniobra d'Heimlich
1) Truca al 112 immediatament.
Mentre arriba l’ajuda, actua segons la situació:
- Si la persona tus amb força i pot respirar: anima-la a tossir (no li piquis l’esquena si està traient aire bé).
- Si no pot parlar, no pot tossir o s’ofega clarament: cal intervenir.
Com fer la maniobra d'Heimlich (pas a pas)
- Posiciona’t darrere de la persona.
- Envolta-la per la cintura i inclina-la lleugerament endavant.
- Fes un puny i col·loca’l just per sobre del melic (i per sota de l’estèrnum).
- Agafa el puny amb l’altra mà.
- Fes empentes ràpides i fortes cap endins i cap amunt (com si volguessis “aixecar” el cos) fins que surti l’objecte.
- Repeteix-ho fins que respiri o tossi amb normalitat, o fins que arribi l’ambulància.
Si la persona perd el coneixement:
- Truca/confirmar 112 si encara no ho has fet.
- Inicia compressions toràciques (RCP) si en saps, fins que arribi ajuda.
(Nota important: en infants petits i nadons la tècnica és diferent)
Pautes per evitar ennuegaments
- Menja a poc a poc i mastega bé, sobretot carn i aliments fibrosos.
- No parlis, no riguis ni corris amb menjar a la boca.
- En nens, talla el menjar en trossos petits i supervisa sempre.
- Evita que mengin mentre juguen.
- En gent gran, adapta textures si hi ha problemes de masticació o deglució.
Els aliments més perillosos davant l’ennuegament
- Salsitxes
- Caramels i dolços durs
- Raïm (millor tallat longitudinalment)
- Fruits secs (evitar en menors de 6 anys)
- Crispetes
- Pastanaga crua
