Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Álvaro Bilbao, psicòleg, té el millor truc per no perdre la paciència quan trobem joguines escampades per casa

Els nens i a vegades també els adults perdem objectes per la llar

Álvaro Bilbao i els seus consells

Álvaro Bilbao i els seus consells / Instagram

Cristina Clopés

Qui més qui menys ha perdut objectes per la seva llar. A vegades pot ser per ser despistats i altres per no tenir el costum de guardar les coses després d'utilitzar-les. Aquest hàbit s'ha de crear des de la infantesa per evitar que d'adults succeeixi això. En aquest cas, posaré èmfasi en les joguines dels nens. Quan tenim fills, solen jugar i deixar-ho tot llançat per llocs i racons inèdits. Després no troben el que busquen o bé nosaltres els trobem per llocs que ens molesten i això ens crea malestar i baralles.

El neuropsicòleg Álvaro Bilbao amb més de 26 milions de seguidors a Instagram ens explica què li va passar a ell, i com ho va solucionar. Álvaro també és escriptor i conferenciant. A més, és pare de tres fills. L'expert fart de trobar-se objectes (joguines) per tot arreu, va comprar un pot de vidre gran i va reunir a tota la família. Els va explicar que tot el que es trobés fora de lloc, ho posaria aquí. La família va entendre que era un "espai" no de càstig, sinó de recerca i pau per al pare, en aquest cas.

Notícies relacionades

Els objectes del pot es podien treure d'aquest sempre que es necessitessin

El més curiós és que després de 8 o 9 anys, hi ha un munt d'objectes i ningú els ha reclamat. Així doncs, eren objectes tan importants? A més, s'ha aconseguit una educació en positiu, ideal per a una família que vol mostrar uns bons valors als seus fills. Els seus mètodes han ajudat a més de 60.000 famílies. A què esperes per posar-ho en pràctica? Aconseguiràs un ambient tranquil, familiar i personal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  3. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
  4. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  5. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  6. Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
  7. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  8. Pol Huguet defensa la nova jardineria del carrer Guimerà de Manresa: «Farà un salt espectacular»

Álvaro Bilbao, psicòleg, té el millor truc per no perdre la paciència quan trobem joguines escampades per casa

Álvaro Bilbao, psicòleg, té el millor truc per no perdre la paciència quan trobem joguines escampades per casa

La Pobla de Lillet homenatja Maria Torner Saus en arribar als 100 anys

La Pobla de Lillet homenatja Maria Torner Saus en arribar als 100 anys

Junqueras avisa el PSOE que si no cedeix amb l’IRPF Illa no tindrà pressupostos

Junqueras avisa el PSOE que si no cedeix amb l’IRPF Illa no tindrà pressupostos

Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: «Posen en risc vides i actuen sense legislació»

Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: «Posen en risc vides i actuen sense legislació»

Plou dins d'un túnel de Rodalies: "Qui va determinar que es podia passar pel túnel entre Calaf i Cervera no tenia coneixements"

Plou dins d'un túnel de Rodalies: "Qui va determinar que es podia passar pel túnel entre Calaf i Cervera no tenia coneixements"

Superestafa immobiliària: el notari acusat no podrà exercir mai més la professió, mentre algunes víctimes esperen la indemnització

Superestafa immobiliària: el notari acusat no podrà exercir mai més la professió, mentre algunes víctimes esperen la indemnització

El PSOE augmenta el seu avantatge a gairebé 10 punts sobre el PP, mentre Vox creix i Sumar baixa, segons el CIS

El PSOE augmenta el seu avantatge a gairebé 10 punts sobre el PP, mentre Vox creix i Sumar baixa, segons el CIS

Vídeo enregistat pel maquinista del tren, on es veu que dins del túnel hi plou a bots i barrals

Tracking Pixel Contents