Álvaro Bilbao, psicòleg, té el millor truc per no perdre la paciència quan trobem joguines escampades per casa
Els nens i a vegades també els adults perdem objectes per la llar
Qui més qui menys ha perdut objectes per la seva llar. A vegades pot ser per ser despistats i altres per no tenir el costum de guardar les coses després d'utilitzar-les. Aquest hàbit s'ha de crear des de la infantesa per evitar que d'adults succeeixi això. En aquest cas, posaré èmfasi en les joguines dels nens. Quan tenim fills, solen jugar i deixar-ho tot llançat per llocs i racons inèdits. Després no troben el que busquen o bé nosaltres els trobem per llocs que ens molesten i això ens crea malestar i baralles.
El neuropsicòleg Álvaro Bilbao amb més de 26 milions de seguidors a Instagram ens explica què li va passar a ell, i com ho va solucionar. Álvaro també és escriptor i conferenciant. A més, és pare de tres fills. L'expert fart de trobar-se objectes (joguines) per tot arreu, va comprar un pot de vidre gran i va reunir a tota la família. Els va explicar que tot el que es trobés fora de lloc, ho posaria aquí. La família va entendre que era un "espai" no de càstig, sinó de recerca i pau per al pare, en aquest cas.
Els objectes del pot es podien treure d'aquest sempre que es necessitessin
El més curiós és que després de 8 o 9 anys, hi ha un munt d'objectes i ningú els ha reclamat. Així doncs, eren objectes tan importants? A més, s'ha aconseguit una educació en positiu, ideal per a una família que vol mostrar uns bons valors als seus fills. Els seus mètodes han ajudat a més de 60.000 famílies. A què esperes per posar-ho en pràctica? Aconseguiràs un ambient tranquil, familiar i personal.
