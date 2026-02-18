Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'advertència de les expertes en salut Leirós i Ànxela Soto: "Tot el que fas abans de ficar-te al llit afecta el teu descans i el teu dia següent"

Prop del 40% de la població mundial no dorm bé o pateix algun tipus de trastorn del son

Noelia Ruiz Herrera, experta en son: "Tots hem tingut, tenim o tindrem a la nostra vida problemes de son"

Com es pot dormir bé?

Com es pot dormir bé?

Emma Ferrara

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), prop del 40% de la població mundial no dorm bé o pateix algun tipus de trastorn del son, i el més habitual és l'insomni. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), a Espanya ho pateixen de forma transitòria entre un 20 i un 48% dels adults, mentre que en almenys un 10% dels casos és crònic i greu.

L'objectiu hauria de ser dormir entre 7 i 8 hores diàries. Si no és així, es pot veure afectat tant l'estat d'ànim com la salut física. La manca de descans suficient pot provocar dèficits cognitius, irritabilitat i fins i tot el desenvolupament d'ansietat o depressió. A més a més, dormir poc augmenta el risc d'hipertensió, malalties cardíaques o renals, entre d'altres.

Raquel Leirós Rodríguez, professora de l'Àrea de Fisioteràpia de la Universitat de León, i Ànxela Soto Rodríguez, del Servei Gallec de Salut, van publicar un article a 'The Conversation' per aconseguir dormir bé.

Tot i que inclouen consells habituals com mantenir una rutina, triar un matalàs còmode, evitar la cafeïna i limitar l'ús del mòbil o la televisió abans de dormir, donen una importància especial a establir un “patró saludable de descans”.

Leirós comenta que tot el que es fa abans de ficar-se al llit "afecta el descans nocturn i influeix en la nostra activitat durant la resta de la jornada". Assenyalen que és recomanable fer exercici físic, però evitant fer-ho just abans de ficar-se al llit, ja que podria "tenir un efecte estimulant".

Què et fa dormir correctament?

Què et fa dormir correctament? / gpointstudio

Expliquen que les migdiades haurien de durar entre 20 i 30 minuts com a màxim

Pel que fa a l'alimentació, es recomana evitar menjars pesats i picants abans de ficar-se al llit: "A més, ajuda mantenir una dieta equilibrada i variada, incloent-hi aliments rics en triptòfan, com lactis, ous, nous i plàtans".

Totes dues destaquen la importància del coixí, considerant-la clau per a un bon descans. Els qui dormen de panxa enlaire haurien d'usar un coixí d'alçada mitjana; els que dormen de costat, un coixí més alt i ferm; i els que dormen de cap per avall, un coixí més pla per evitar la hiperextensió del coll.

L'advertència de les expertes en salut Leirós i Ànxela Soto: "Tot el que fas abans de ficar-te al llit afecta el teu descans i el teu dia següent"

L'advertència de les expertes en salut Leirós i Ànxela Soto: "Tot el que fas abans de ficar-te al llit afecta el teu descans i el teu dia següent"

Rua insubmissa a Berga: un símptoma?

