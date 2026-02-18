Mai no és tard per comprar-se un Porsche i, si no, que li ho diguin aquest matrimoni que celebra el seu 70è aniversari
En Derek i l’Audrey tenen 92 i 94 anys respectivament, fa 70 anys que estan casats i han pres una decisió inesperada: comprar-se el seu primer vehicle d'alta gamma
Andrea Gil Modrego
La majoria de parelles celebra un gran aniversari amb un sopar tranquil o una reunió familiar. Però Derek i Audrey Evans van decidir apostar per una cosa molt més especial per a les seves noces de platí. Després de complir 70 anys junts, s’han regalat el seu primer Porsche. Però no un qualsevol, sinó un d’elèctric de 360 CV i més de 80.000 euros.
“No som uns bojos de la velocitat, però ens encanta la sensació de potència i comoditat”, explica l’Audrey, de 94 anys, al costat del seu marit, de 92, que confirma haver tingut sempre un esperit molt aventurer. Sumant ambdós arguments, els Evans van saber que les seves noces de platí eren el moment perfecte per comprar-se un model de la marca alemanya.
En aquest cas, han apostat per un Porsche Macan perquè, tot i mantenir un estil de vida actiu, tots dos han reconegut que troben el format SUV molt més còmode per pujar i baixar del cotxe.
Això sí, no durant uns dies, el seu concessionari de Bournemouth, al Regne Unit, on resideixen, els va deixar un Porsche 911. Quan el seu repartidor habitual va visitar casa seva, gairebé no s’ho podia creure. I la llista de desitjos no s’acaba aquí, perquè Derek ja ha confessat que després del Macan li agradaria tenir un Porsche Taycan (tot i que també va reconèixer que li va costar sortir del cotxe).
De l’ala delta al volant
Derek va aprendre a conduir amb el cotxe del seu pare i, com a recent casats, el seu primer vehicle va ser un petit utilitari. Res feia imaginar que, set dècades després, acabarien celebrant el seu amor al volant d’un Porsche.
Abans de jubilar-se, Derek va ser director de banc, però va dedicar gran part del seu temps a la seva veritable passió: volar en ala delta. Va arribar a dirigir un equip campió del món i, per a ell, l’experiència era “la sensació pura de volar, sense motor i sense soroll”.
A l’hora d’escollir un cotxe especial, Derek sempre va pensar en Porsche: “Era una cosa única, fiable, diferent. Sempre n’havíem volgut un, i un dia vam pensar: per què no ara?”.
I el Porsche Macan no els ha decebut: “És fantàstic a les corbes, però també transmet una seguretat total. Com si poguessis continuar per sempre”. Tot i això, el que més valoren no és el cotxe, sinó el que representa: continuar vivint amb il·lusió.
