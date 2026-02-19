Tània Garcia, neuroeducadora: “Que no t’enganyin: les emocions no es poden gestionar”
L’experta recorda que “les emocions no són decisions, són impulsos elèctrics del cervell” i defensa que la clau és acompanyar i sostenir el món emocional dels infants (no “apagar-lo”)
Les emocions no apareixen perquè ho decidim: són respostes automàtiques del cervell i del cos davant del qual vivim. S’activen circuits neuronals que interpreten la situació (perill, pèrdua, frustració, alegria), i el cos reacciona: tensió, plor, acceleració del pols, necessitat d’allunyar-se o d’apropar-se.
Això explica per què moltes vegades no podem evitar sentir ràbia, por o tristesa. El que sí que podem aprendre és a regular el que fem amb allò que sentim (la conducta, la reacció, el que ens diem a nosaltres mateixos), sobretot quan ja ha passat el primer “cop” emocional.
Per què Tània Garcia rebutja la idea de “gestionar” emocions
La neuroeducadora Tània Garcia insisteix que vendre la “gestió emocional” com si fos un comandament a distància és enganyós. Ho resumeix amb una frase contundent: “Que no t’enganyin! Les emocions no es poden gestionar”.
I ho argumenta així: “Les emocions no són decisions, són impulsos elèctrics del cervell”. Per això, diu, pretendre controlar-les (o controlar les dels fills) pot acabar generant més culpa, més pressió i més conflicte.
Què hem de fer per ajudar els nostres fills
Garcia posa l’accent en una idea central: acompanyar en lloc de corregir l’emoció.
“Sostenir el seu món emocional”
Segons ella, el que toca és “acompanyar les seves emocions, sostenir el seu món emocional” perquè puguin expressar-se sense por ni condicions.
A la pràctica, això vol dir:
- Validar: “Entenc que estiguis enfadat/trist”.
- Donar seguretat (abans de donar lliçons): presència, to de veu calmat, pausa.
- Separar emoció de conducta: “Pots estar enfadat, però no pots pegar”.
- Evitar retrets disfressats de ‘gestió’ (“exageres”, “no tens límits”, “porta’t bé”).
Com ella mateixa remarca: “No es tracta de ‘portar-se bé’, es tracta de sentir-se segur”.
Què podem fer per ajudar-nos a nosaltres mateixos
Acompanyar els fills és molt més fàcil quan també sabem fer-ho amb el nostre món emocional:
- Posa nom al qual sents (redueix intensitat i dona claredat).
- Escolta el cos (tensió, nus a l’estómac, respiració curta).
- Fes una pausa abans d’actuar: l’objectiu no és “no sentir”, sinó no explotar.
- Practica l’autocompassió: sentir no et fa feble; et fa humà.
- Si l’angoixa o el malestar s’allarga, demanar ajuda professional també és una forma de cura.
El missatge final de l’experta
La proposta de Tània Garcia és clara: menys obsessionar-nos amb “controlar” emocions i més aprendre a sostenir-les. Perquè quan un infant (o un adult) se sent acompanyat, l’emoció passa més de pressa i deixa menys ferida.
