Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Tània Garcia, neuroeducadora: “Que no t’enganyin: les emocions no es poden gestionar”

L’experta recorda que “les emocions no són decisions, són impulsos elèctrics del cervell” i defensa que la clau és acompanyar i sostenir el món emocional dels infants (no “apagar-lo”)

Com els ajudem a gestionar les seves emocions?

Com els ajudem a gestionar les seves emocions? / freepik

Abril Benítez

Les emocions no apareixen perquè ho decidim: són respostes automàtiques del cervell i del cos davant del qual vivim. S’activen circuits neuronals que interpreten la situació (perill, pèrdua, frustració, alegria), i el cos reacciona: tensió, plor, acceleració del pols, necessitat d’allunyar-se o d’apropar-se.

Això explica per què moltes vegades no podem evitar sentir ràbia, por o tristesa. El que sí que podem aprendre és a regular el que fem amb allò que sentim (la conducta, la reacció, el que ens diem a nosaltres mateixos), sobretot quan ja ha passat el primer “cop” emocional.

Per què Tània Garcia rebutja la idea de “gestionar” emocions

La neuroeducadora Tània Garcia insisteix que vendre la “gestió emocional” com si fos un comandament a distància és enganyós. Ho resumeix amb una frase contundent: “Que no t’enganyin! Les emocions no es poden gestionar”.

I ho argumenta així: “Les emocions no són decisions, són impulsos elèctrics del cervell”. Per això, diu, pretendre controlar-les (o controlar les dels fills) pot acabar generant més culpa, més pressió i més conflicte.

Què hem de fer per ajudar els nostres fills

Garcia posa l’accent en una idea central: acompanyar en lloc de corregir l’emoció.

“Sostenir el seu món emocional”

Segons ella, el que toca és “acompanyar les seves emocions, sostenir el seu món emocional” perquè puguin expressar-se sense por ni condicions.

A la pràctica, això vol dir:

  • Validar: “Entenc que estiguis enfadat/trist”.
  • Donar seguretat (abans de donar lliçons): presència, to de veu calmat, pausa.
  • Separar emoció de conducta: “Pots estar enfadat, però no pots pegar”.
  • Evitar retrets disfressats de ‘gestió’ (“exageres”, “no tens límits”, “porta’t bé”).

Com ella mateixa remarca: “No es tracta de ‘portar-se bé’, es tracta de sentir-se segur”.

Què podem fer per ajudar-nos a nosaltres mateixos

Acompanyar els fills és molt més fàcil quan també sabem fer-ho amb el nostre món emocional:

  • Posa nom al qual sents (redueix intensitat i dona claredat).
  • Escolta el cos (tensió, nus a l’estómac, respiració curta).
  • Fes una pausa abans d’actuar: l’objectiu no és “no sentir”, sinó no explotar.
  • Practica l’autocompassió: sentir no et fa feble; et fa humà.
  • Si l’angoixa o el malestar s’allarga, demanar ajuda professional també és una forma de cura.

Notícies relacionades

El missatge final de l’experta

La proposta de Tània Garcia és clara: menys obsessionar-nos amb “controlar” emocions i més aprendre a sostenir-les. Perquè quan un infant (o un adult) se sent acompanyat, l’emoció passa més de pressa i deixa menys ferida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  2. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  3. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  4. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  5. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  6. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  7. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
  8. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat

Tània Garcia, neuroeducadora: “Que no t’enganyin: les emocions no es poden gestionar”

Tània Garcia, neuroeducadora: “Que no t’enganyin: les emocions no es poden gestionar”

Habitatge, mobilitat i educació: totes les claus del pacte Govern-Comuns per als pressupostos

Habitatge, mobilitat i educació: totes les claus del pacte Govern-Comuns per als pressupostos

L’acord entre el Govern i els Comuns inclou el traspàs de l’R4 nord i l’impuls del tramvia del Bages

L’acord entre el Govern i els Comuns inclou el traspàs de l’R4 nord i l’impuls del tramvia del Bages

El Parlament aprova un resolució de la CUP per reforçar la fiscalització del servei de Monbus

El Parlament aprova un resolució de la CUP per reforçar la fiscalització del servei de Monbus

Arrenca la canalització de la nova xarxa d'aigua potable als carrers València, Doctor Esteve i Sarret i Arbós de Manresa

Arrenca la canalització de la nova xarxa d'aigua potable als carrers València, Doctor Esteve i Sarret i Arbós de Manresa

El Cercle crida a "moderar" l’arribada de migrants per prioritzar els treballadors qualificats

El Cercle crida a "moderar" l’arribada de migrants per prioritzar els treballadors qualificats

Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca

Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca

Andreu Buenafuente torna a la feina després de l’aturada per baixa mèdica

Andreu Buenafuente torna a la feina després de l’aturada per baixa mèdica
Tracking Pixel Contents