El teu fill et desafia? El problema és teu per com ho interpretes: Tània Garcia, educadora social
"El 80% de les teves reaccions apareixen des de les teves interpretacions, no de la realitat"
Conviure no és senzill i menys si els nostres fills estan en un moment en què nosaltres creiem que ens estan desafiant constantment. Viure amb parella, fills, amics o familiars pot ser molt difícil si no marquem unes bones pautes i limitacions (espais, entre altres). Però a part d'això, hi ha una cosa que ens afecta moltíssim i és la nostra motxilla emocional, la nostra història, segons comenta Tània Garcia, educadora.
La Tània de ben jove va viure una situació de violència dins el seu nucli familiar, a més, el seu pare la va abandonar i a l'escola li feien bullying. Aquestes dures situacions van fer que decidís estudiar i especialitzar-se en educació social i a més, investigar la part socioeducativa i la neurociència. Actualment, fa més de 24 anys que treballa dins el sector i ajudant a infinitat de famílies amb infants i adolescents.
Moltes vegades podem sentir que els nostres fills ens desafien, perquè ens criden, no venen a l'hora indicada, ens exigeixen, etc. Però realment, aquesta situació és real o ens estem deixant portar per les nostres pròpies emocions? Quan érem més petits, infants o adolescents, vam viure una situació a casa, a l'escola, etc. en la qual ens vam sentir d'una manera i vam haver de "sobreviure" per arribar a les nostres metes.
Tot i que, ara aquesta edat s'ha avançat i abans dels dotze anys també hi pot haver certs problemes de comportament, però no biològics.
Així doncs, i segons l'especialista hem d'aconseguir una educació real, la qual es basa a no fixar-nos tant en el comportament dels nostres fills i més en el nostre. Com ens sentim? Què ens està passant per dins? Potser és moment de treballar-nos emocionalment i analitzar-nos per tal de veure que estem plasmant certes tendències de la nostra joventut sobre ells. Encara som a temps de canviar, i acompanyar-los, ajudant-los a trobar-se i nosaltres a entendre'ns i canviar els costums que teníem arrelats.
El nostre cos interpreta certes actituds com amenaces i això succeeix per la nostra història i el cervell ho té guardat, per això ens comportem d'una manera o altra segons com ho interpretem. No té res a veure amb la realitat. Aquesta és molt subjectiva i un, vinc més tard, es pot interpretar malament, si els nostres records interpreten aquesta situació com una situació en què ens vam sentir vulnerables, etc.
