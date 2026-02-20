Un nou fàrmac podria reduir un 26% el risc de repetir un ictus
L’assaig internacional OCEANIC-STROKE confirma que l’anticoagulant experimental asundexian disminueix la recurrència de l’ictus isquèmic sense augmentar el risc d’hemorràgia
Un estudi clínic de fase III amb 12.327 pacients apunta a una nova estratègia en la prevenció secundària de l’ictus. El fàrmac en investigació asundexian, desenvolupat per Bayer, va aconseguir reduir un 26% el risc de patir un nou ictus isquèmic en persones que ja havien sofert un episodi previ, sense incrementar les complicacions hemorràgiques greus.
Un mecanisme innovador amb perfil de seguretat favorable
L’assaig OCEANIC-STROKE, presentat a la International Stroke Conference de Nova Orleans, va incloure pacients amb ictus isquèmic no cardioembòlic o accident isquèmic transitori (AIT) d’alt risc. Tots seguien tractament antiagregant estàndard —com l’àcid acetilsalicílic— i es va comparar l’efecte d’afegir-hi asundexian amb un placebo. La reducció de recurrències es va mantenir estable independentment de l’edat, el sexe o el tipus d’episodi inicial.
Segons el neuròleg Francisco Moniche, el valor diferencial del medicament és el seu mecanisme: actua sobre el factor XIa en una fase diferent de la coagulació. A diferència d’altres anticoagulants, no es va observar un augment significatiu d’hemorràgia intracranial, ictus hemorràgic ni sagnats mortals, un aspecte clau en la pràctica clínica.
Impacte a Espanya i pendent d’aprovació sanitària
L’ictus és la segona causa de mort al món i la primera entre les dones. Cada any es registren uns 12 milions de casos globals, entre un 20% i un 30% dels quals són recurrents. A Espanya es produeixen entre 110.000 i 120.000 casos anuals; prop del 20% dels pacients moren i fins a la meitat dels supervivents pateixen seqüeles permanents. Reduir les recurrències té, per tant, un impacte directe en la mortalitat i la discapacitat.
El fàrmac encara no està autoritzat i haurà de superar l’avaluació de les agències reguladores abans d’una possible comercialització. Si es confirmen els resultats, podria convertir-se en una nova opció per a l’ictus isquèmic no cardioembòlic, responsable del 75%-80% dels casos, i consolidar els inhibidors del factor XIa com una línia prometedora en la recerca cardiovascular.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca