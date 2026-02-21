Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Si camines mirant a terra… alerta: el teu cos pot estar enviant un senyal que no veus

La psicologia del llenguatge corporal assenyala que la direcció de la mirada i la postura poden donar pistes sobre el que sentim i en quin estat mental ens trobem.

Camines amb el cap avall?

Camines amb el cap avall? / freepik

Abril Benítez

Caminar no és només moure’s: la manera com ho fem també comunica. Hi ha qui camina amb el cap alt i mirada directa (seguretat), qui accelera i va tens (pressa o nervis), qui arrossega els peus (fatiga), qui mira constantment al voltant (hipervigilància o curiositat) i qui manté una postura relaxada (calma). Dins d’aquest llenguatge corporal, hi ha un gest que crida especialment l’atenció: caminar mirant a baix.

Què pot significar caminar mirant a terra

  1. Inseguretat i por al judici
  2. Evitar el contacte visual pot ser una resposta inconscient per no “exposar-se” i passar desapercebut. Sovint es veu en persones amb timidesa o baixa autoestima.
  3. Tristesa, desànim o esgotament emocional
  4. Si la mirada baixa va acompanyada d’espatlles caigudes o postura encorbada, pot indicar un moment de tristesa, desmotivació o necessitat de “desconnectar” una estona del que passa al voltant.
  5. Concentració interna o estar absort en pensaments
  6. No sempre és negatiu: hi ha persones que miren a terra perquè van pensant, repassant idees o resolent problemes mentalment. En aquest cas, el gest reflecteix introspecció més que malestar.
  7. Hàbit cultural o mostra de respecte
  8. Segons el context, mirar a baix pot interpretar-se com modèstia o respecte, mentre que en altres entorns pot semblar desinterès. El significat canvia segons la cultura i la situació.

Quan convé preocupar-se de debò

Si aquest gest es repeteix sovint i va junt amb altres senyals com aïllament, ànim baix o canvis de conducta, els psicòlegs recomanen considerar suport professional. Si passa de manera puntual, acostuma a ser una reacció normal per cansament o concentració.

Si camines mirant a terra… alerta: el teu cos pot estar enviant un senyal que no veus

Si camines mirant a terra… alerta: el teu cos pot estar enviant un senyal que no veus

