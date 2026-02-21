Si camines mirant a terra… alerta: el teu cos pot estar enviant un senyal que no veus
La psicologia del llenguatge corporal assenyala que la direcció de la mirada i la postura poden donar pistes sobre el que sentim i en quin estat mental ens trobem.
Caminar no és només moure’s: la manera com ho fem també comunica. Hi ha qui camina amb el cap alt i mirada directa (seguretat), qui accelera i va tens (pressa o nervis), qui arrossega els peus (fatiga), qui mira constantment al voltant (hipervigilància o curiositat) i qui manté una postura relaxada (calma). Dins d’aquest llenguatge corporal, hi ha un gest que crida especialment l’atenció: caminar mirant a baix.
Què pot significar caminar mirant a terra
- Inseguretat i por al judici
- Evitar el contacte visual pot ser una resposta inconscient per no “exposar-se” i passar desapercebut. Sovint es veu en persones amb timidesa o baixa autoestima.
- Tristesa, desànim o esgotament emocional
- Si la mirada baixa va acompanyada d’espatlles caigudes o postura encorbada, pot indicar un moment de tristesa, desmotivació o necessitat de “desconnectar” una estona del que passa al voltant.
- Concentració interna o estar absort en pensaments
- No sempre és negatiu: hi ha persones que miren a terra perquè van pensant, repassant idees o resolent problemes mentalment. En aquest cas, el gest reflecteix introspecció més que malestar.
- Hàbit cultural o mostra de respecte
- Segons el context, mirar a baix pot interpretar-se com modèstia o respecte, mentre que en altres entorns pot semblar desinterès. El significat canvia segons la cultura i la situació.
Quan convé preocupar-se de debò
Si aquest gest es repeteix sovint i va junt amb altres senyals com aïllament, ànim baix o canvis de conducta, els psicòlegs recomanen considerar suport professional. Si passa de manera puntual, acostuma a ser una reacció normal per cansament o concentració.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa