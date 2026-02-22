Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Vols guanyar força i resistència amb un sol exercici? Prova la caminada del granger

Un moviment senzill que millora la postura, activa tot el cos i crema calories

La caminada del granger

La caminada del granger / Wikipedia

Abril Benítez

La caminada del granger (farmer’s walk) s’ha convertit en una de les tendències més populars del món fitness per la seva simplicitat i eficàcia. Consisteix a caminar uns metres sostenint una càrrega pesada a cada mà, un gest tan quotidià com portar bosses, però convertit en entrenament complet.

Per què és tan efectiva?

Aquest exercici activa el tren superior, el core i el tren inferior alhora. Treballa la força de presa, millora l’estabilitat i reforça la postura sota càrrega. A més, ajuda a guanyar resistència i coordinació sense necessitat de màquines complexes.

Com començar amb seguretat

Només necessites dues manuelles o peses iguals. Mantén l’esquena recta, les espatlles alineades i la mirada endavant mentre camines amb passos controlats durant 30 segons a un minut. La clau és prioritzar la tècnica abans que el pes per evitar sobrecàrregues.

Notícies relacionades

Un recordatori que, sovint, els exercicis més simples són els que ofereixen més beneficis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents