Vols guanyar força i resistència amb un sol exercici? Prova la caminada del granger
Un moviment senzill que millora la postura, activa tot el cos i crema calories
La caminada del granger (farmer’s walk) s’ha convertit en una de les tendències més populars del món fitness per la seva simplicitat i eficàcia. Consisteix a caminar uns metres sostenint una càrrega pesada a cada mà, un gest tan quotidià com portar bosses, però convertit en entrenament complet.
Per què és tan efectiva?
Aquest exercici activa el tren superior, el core i el tren inferior alhora. Treballa la força de presa, millora l’estabilitat i reforça la postura sota càrrega. A més, ajuda a guanyar resistència i coordinació sense necessitat de màquines complexes.
Com començar amb seguretat
Només necessites dues manuelles o peses iguals. Mantén l’esquena recta, les espatlles alineades i la mirada endavant mentre camines amb passos controlats durant 30 segons a un minut. La clau és prioritzar la tècnica abans que el pes per evitar sobrecàrregues.
Un recordatori que, sovint, els exercicis més simples són els que ofereixen més beneficis.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca