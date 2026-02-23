Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
Eva López
Els experts en jardineria coincideixen: podar un llimoner no és tan simple com tallar les branques que ens semblen “lletges”. Retirar les capes de branques mortes, equilibrar la capçada i saber tallar correctament els llimones és clau per aconseguir que l’arbre produeixi molts més fruits.
Amb les podes adequades i en el moment oportú, pots transformar un arbre jove o afeblit en un llimoner saludable i ple de fruits sucosos, llestos per gaudir.
Primeres podes en un llimoner jove: el secret per enfortir el tronc i la base
Les primeres podes d’un llimoner són molt importants per marcar l’estructura de l’arbre i donar-li força des de la base. Jaime Gumiel, d’Huerta Forestal (@huertaforestal), explica que, especialment en arbres joves afectats pel clima o per plagues, és fonamental netejar el llimoner i dirigir-ne el creixement:
“Cal podar les branquetes seques i la part aèria al voltant d’un pam perquè el llimoner vagi engruixint per la part inferior, i sobretot pel tronc”.
La idea principal, segons assenyala, és eliminar tot allò que no serveix: branques seques, fulles malaltes i brots febles. A més, insisteix a retirar aproximadament un pam de la part superior. Encara que pugui semblar un tall excessiu, aquesta tècnica de poda és el secret que permet que el llimoner concentri tota la seva energia en enfortir el tronc i les branques principals, cosa que serà clau perquè produeixi molts llimones en el futur.
“Equilibrar el llimoner”, la clau de l’èxit en llimoners més grans
Quan un llimoner ja té uns quants anys i comença a produir fruits, la poda es converteix en una eina indispensable i estratègica per mantenir-lo saludable i augmentar la producció. Guillermo Grimoldi, jardiner expert, detalla com identificar quines branques s’han de tallar:
“Quan el llimoner té 4 o 5 anys, comença a produir llimones i a generar branques de creixement negatiu, que són les que es dobleguen cap avall i que hem d’eliminar”.
Aquestes branques, tot i que sovint s’omplen de llimones, són més fràgils. Si no s’eliminen a temps, es poden esquinçar pel pes dels fruits i provocar danys importants en l’estructura de l’arbre. Per això, l’expert insisteix a tallar-les abans que això passi.
Grimoldi també recomana eliminar les branques verticals que generen xucladors. Els xucladors són branques que creixen rectes cap amunt, gairebé mai no donen fruit i resten energia a la resta de l’arbre. En retirar-los, s’aconsegueix equilibrar la capçada, permetre que passi més aire, que entri més llum i reduir les plagues d’insectes.
Una poda estratègica és clau no només per augmentar la producció de llimones, sinó també per prevenir trencaments i malalties.
El truc perquè el teu llimoner produeixi més llimones: “Si el talles així, la branca no creixerà més”
Moltes persones desconeixen que la manera de tallar els llimones afecta directament la producció futura. Si acostumes a arrencar-los, aquest hàbit pot ser la raó que el teu llimoner produeixi cada cop menys fruits. És un error habitual que molta gent comet sense saber-ho.
Guillermo Grimoldi comparteix el seu truc:
“Si tallo el llimoner arrencant-lo, la branca no tornarà a créixer mai més i la desactivo; però si el tallo pel rabet, la branca pot continuar creixent i tornarem a tenir fruita nova més endavant”.
En tallar el llimoner pel peduncle (el rabet o petit tronc que l’uneix a la branca), l’estructura de la branca queda intacta i pot tornar a donar fruits. En canvi, arrencar-lo estripa el punt de creixement i la branca deixa de produir.
Aquest detall pot semblar simple, però és el que marca la diferència entre un llimoner que produeix molts llimones durant anys i un altre que gairebé no en fa.
Quan podar el teu llimoner: moments clau per augmentar la producció
Saber quan podar és tan important com saber com fer-ho. Segons els experts, les podes s’han d’adaptar a l’estat i l’edat de l’arbre:
- Llimoners joves: quan les fulles estan en mal estat o canvien de coloració, o per marcar l’estructura inicial.
- Llimoners adults: després de la collita i abans de la floració, per afavorir la producció següent.
- Podes de manteniment: quan apareixen branques seques, malaltes o de creixement negatiu; es poden fer durant tot l’any.
Evita tallar més del 30 % de la capçada en una sola poda per no debilitar l’arbre.
Podar un llimoner no és només una qüestió estètica: és estratègia i tècnica, però també cura. Només així aconseguiràs enfortir l’arbre, mantenir-lo sa i gaudir de més llimones any rere any.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats