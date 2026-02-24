Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerten per la possible presència d'esquerdes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz

L'AESAN demana a tots els que disposin dels productes afectats que s'abstinguin de consumir-los

Imatge d'arxiu d'un formatge ratllat

Jordi Torres

Manresa

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la possible presència d'esquerdes de fusta en el formatge ratllat de les marques Alteza, Albéniz i Froiz. El lot afectat és el 2426026 amb data de caducitat 05.06.2026. AESAN adverteix a la gent que disposi d'aquests productes que s'abstingui de consumir-los.

Segons la informació disponible, aquests productes s'han distribuït principalment per les comunitats autònomes d’Andalusia, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Galícia i Navarra, però no es descarta la possibilitat que hagin arribat a altres comunitats autònomes a través de redistribucions. Per aquest motiu a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) s'ha demanat a les autoritats competents de les comunitats autònomes que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de consumició.

Els productes concrets afectats són els següents:

Nom del producte: Formatge ratllat gouda Marca: Alteza Número de lot: 2426026 Data de caducitat: 05.06.2026 Pes d'unitat: 200 g. Temperatura: refrigerat

Nom del producte: Formatge ratllat gouda Marca: Albéniz Número de lot: 2426026 Data de caducitat: 05.06.2026. Pes d'unitat: 1 Kg. Temperatura: refrigerat

Nom del producte: Formatge ratllat mozzarella i provolone Marca: Froiz Número de lot: 2426026 Data de caducitat: 05.06.2026 Pes d'unitat: 200 g. Temperatura: refrigerat

