Alerten per la possible presència d'esquerdes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
L'AESAN demana a tots els que disposin dels productes afectats que s'abstinguin de consumir-los
Jordi Torres
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la possible presència d'esquerdes de fusta en el formatge ratllat de les marques Alteza, Albéniz i Froiz. El lot afectat és el 2426026 amb data de caducitat 05.06.2026. AESAN adverteix a la gent que disposi d'aquests productes que s'abstingui de consumir-los.
Segons la informació disponible, aquests productes s'han distribuït principalment per les comunitats autònomes d’Andalusia, Cantàbria, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Galícia i Navarra, però no es descarta la possibilitat que hagin arribat a altres comunitats autònomes a través de redistribucions. Per aquest motiu a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) s'ha demanat a les autoritats competents de les comunitats autònomes que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de consumició.
Els productes concrets afectats són els següents:
Nom del producte: Formatge ratllat gouda Marca: Alteza Número de lot: 2426026 Data de caducitat: 05.06.2026 Pes d'unitat: 200 g. Temperatura: refrigerat
Nom del producte: Formatge ratllat gouda Marca: Albéniz Número de lot: 2426026 Data de caducitat: 05.06.2026. Pes d'unitat: 1 Kg. Temperatura: refrigerat
Nom del producte: Formatge ratllat mozzarella i provolone Marca: Froiz Número de lot: 2426026 Data de caducitat: 05.06.2026 Pes d'unitat: 200 g. Temperatura: refrigerat
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa