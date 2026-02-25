El peluix viral del mico Punch es pot comprar a mitja hora de Manresa
El famós orangutà taronja es ven per un preu de 16,99 euros
Punch, el macaco japonès viral que la seva mare va rebutjar en néixer, s'ha convertit en tot un fenomen mundial. La imatge del primat, abraçat amb força a un peluix taronja, ha donat la volta el món. Els múltiples clips difosos a les xarxes socials mostren l'animal estrenyent la joguina contra el pit, dormint amb ella o utilitzant-la com a punt de suport. És innegable que en Punch s’ha fet inseparable del seu ninot, que ara s'ha convertit en el peluix més desitjat del planeta.
Prova d'això és que les seves vendes s'han disparat. I és que l'orangutà de Punch forma part del catàleg d'Ikea. Sota el nom de 'Djungelskog', la cadena sueca ven el ninot a les seves botigues per un preu de 16,99 euros.
Encara que de moment en algunes botigues sí que hi ha estoc, no és possible en aquests moments demanar un enviament del producte.
