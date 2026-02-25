Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El peluix viral del mico Punch es pot comprar a mitja hora de Manresa

El famós orangutà taronja es ven per un preu de 16,99 euros

Punch, el micó viral amb el seu peluix al zoològic d'Ichikawa

Punch, el micó viral amb el seu peluix al zoològic d'Ichikawa / EFE

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Punch, el macaco japonès viral que la seva mare va rebutjar en néixer, s'ha convertit en tot un fenomen mundial. La imatge del primat, abraçat amb força a un peluix taronja, ha donat la volta el món. Els múltiples clips difosos a les xarxes socials mostren l'animal estrenyent la joguina contra el pit, dormint amb ella o utilitzant-la com a punt de suport. És innegable que en Punch s’ha fet inseparable del seu ninot, que ara s'ha convertit en el peluix més desitjat del planeta.

Prova d'això és que les seves vendes s'han disparat. I és que l'orangutà de Punch forma part del catàleg d'Ikea. Sota el nom de 'Djungelskog', la cadena sueca ven el ninot a les seves botigues per un preu de 16,99 euros.

Encara que de moment en algunes botigues sí que hi ha estoc, no és possible en aquests moments demanar un enviament del producte.

