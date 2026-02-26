Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fora panxa: 4 exercicis que sí marquen abdomen

Per baixar greix abdominal cal constància: perdre 1 kg de greix equival a unes 7.700 kcal de dèficit.

Vols acabar amb això?

Vols acabar amb això? / freepik

Abril Benítez

Quan l’objectiu és perdre panxa, molta gent recorre automàticament a fer més càrdio. Però l’entrenador personal Àlex Pedrico defensa que, si vols marcar abdomen i reduir el greix abdominal, el més útil és posar el focus en exercicis de core, amb bona tècnica i constància. Aquí tens els 4 que recomana.

Els 4 exercicis que recomana Àlex Pedrico

1) Dead Bug

Estirat boca amunt, activa abdomen i estabilitza la zona lumbar sense carregar l’esquena. Mantén l’esquena enganxada a terra i mou braços/cames amb control.

2) Planxa lateral

Treball directe d’oblics i core profund. Cos en línia recta i pelvis alineada, sense enfonsar el maluc.

3) Crunch amb pes

Enforteix el recte abdominal afegint resistència. Puja i baixa lent, sense estirar el coll i concentrant la tensió a l’abdomen.

4) Planxa abdominal

Bàsic per al core. Aguanta recte; si notes molèsties a les lumbars, para i ajusta postura.

Com aplicar-ho (ràpid)

Fes-los 3 dies/setmana: 3 sèries per exercici. Prioritza tècnica i progressa a poc a poc (més temps a les planxes o una mica més de pes al crunch).

