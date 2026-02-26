Fora panxa: 4 exercicis que sí marquen abdomen
Per baixar greix abdominal cal constància: perdre 1 kg de greix equival a unes 7.700 kcal de dèficit.
Quan l’objectiu és perdre panxa, molta gent recorre automàticament a fer més càrdio. Però l’entrenador personal Àlex Pedrico defensa que, si vols marcar abdomen i reduir el greix abdominal, el més útil és posar el focus en exercicis de core, amb bona tècnica i constància. Aquí tens els 4 que recomana.
Els 4 exercicis que recomana Àlex Pedrico
1) Dead Bug
Estirat boca amunt, activa abdomen i estabilitza la zona lumbar sense carregar l’esquena. Mantén l’esquena enganxada a terra i mou braços/cames amb control.
2) Planxa lateral
Treball directe d’oblics i core profund. Cos en línia recta i pelvis alineada, sense enfonsar el maluc.
3) Crunch amb pes
Enforteix el recte abdominal afegint resistència. Puja i baixa lent, sense estirar el coll i concentrant la tensió a l’abdomen.
4) Planxa abdominal
Bàsic per al core. Aguanta recte; si notes molèsties a les lumbars, para i ajusta postura.
Com aplicar-ho (ràpid)
Fes-los 3 dies/setmana: 3 sèries per exercici. Prioritza tècnica i progressa a poc a poc (més temps a les planxes o una mica més de pes al crunch).
