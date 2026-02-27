El cardiòleg Aurelio Rojas: «Aquesta fruita pot canviar-te per complet en tan sols 4 dies, sobretot si pateixes estrès i ansietat»
L’especialista assegura que és un aliment que millora el benestar, redueix la fatiga i ajuda al trànsit intestinal
Daniela Cabezas
L’alimentació juga un paper fonamental per mantenir un cor sa i prevenir múltiples malalties. Una dieta equilibrada, rica en fruites, verdures, greixos saludables i aliments frescos no només ajuda a controlar el colesterol i la pressió arterial, sinó que també contribueix a millorar la circulació, reduir la inflamació de l’organisme i enfortir el sistema immunològic.
En aquest context, el cardiòleg Aurelio Rojas ha publicat un vídeo a Instagram en què defensa els beneficis del kiwi. «Aquesta fruita pot canviar-te per complet en tan sols 4 dies, sobretot si pateixes estrès i ansietat», comença assenyalant.
Segons explica, l’efecte d’aquesta fruita no es deu a un únic nutrient, sinó al conjunt de la seva composició. Destaca pel seu alt contingut en vitamina C, la seva fibra —que ajuda a regular la digestió— i l’aportació de potassi i antioxidants, que contribueixen a protegir l’organisme davant l’estrès.
Beneficis comprovats
Rojas cita un estudi del British Journal of Nutrition i destaca la rapidesa dels efectes observats. «Aquest estudi es va publicar el 2023, molt recent, i això és el que els investigadors van descobrir: consumir dos kiwis al dia, només això, durant dues setmanes, va millorar el benestar general en un 60%, va reduir la fatiga i el cansament en un 35% i va reduir significativament els nivells d’estrès», assegura.
El cardiòleg subratlla que l’informe va comparar la vitamina C aïllada amb el kiwi sencer. «La vitamina C sola ajuda, sí. Però el kiwi sencer, per aquesta combinació sinèrgica de nutrients, millora molt més la salut que consumir vitamina C sola», sosté.
En el text que acompanya la publicació, Rojas també enumera contextos en què el kiwi pot ser beneficiós. En casos de restrenyiment freqüent o crònic, afirma que «dos kiwis al dia augmenten les deposicions, estoven les femtes i redueixen l’esforç», amb resultats «millors o iguals que el psyllium, sense efectes secundaris».
Millora de l’aparell digestiu
En persones amb síndrome d’intestí irritable amb predomini de restrenyiment, assenyala que hi ha un «benefici clar», amb millores en la freqüència, la consistència i símptomes com la inflor o el dolor abdominal.
També assegura que, en persones amb la tensió alta o lleugerament per sobre del normal, l’efecte és «moderat però positiu», ja que en alguns estudis la pressió màxima va baixar lleugerament.
Sobre la vitamina C, indica que menjar dos kiwis al dia és suficient per cobrir les necessitats del cos. Això ajuda a enfortir les defenses i combatre millor les infeccions, especialment en fumadors, esportistes, persones grans o amb dietes deficients.
En relació amb el son, apunta que consumir dos kiwis abans d’anar a dormir «millora la durada i l’eficiència del son i redueix els despertars». Finalment, afegeix que dos kiwis daurats al dia durant vuit setmanes poden millorar la fermesa i l’elasticitat de la pell.
«Energia, ànim, descans i sense efectes secundaris. Només salut a cada mos», conclou Rojas.
