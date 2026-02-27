Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jordi Cruz: "Fins que tinguem una maionesa perfecta"

La recepta del xef per aconseguir-la i si se'ns talla, aquí ens porta la solució per no haver de tornar a començar

Jordi Cruz explicant la seva recepta de la maionesa

Jordi Cruz explicant la seva recepta de la maionesa / jordicruzof

Cristina Clopés

A qui no se li ha tallat mai la maionesa o l'allioli? Intentar fer-ho a casa, a vegades, pot ser un drama. Agafar-li el truc sembla molt complicat, tot i que, sabent el secret del xef, ja ho tenim tot guanyat. En aquest cas, Jordi Cruz, ens explicarà com fer una maionesa des de zero i com arreglar-la si se'ns talla, sense haver-la de tirar.

El magnífic presentador de MasterChef sempre ens sorprèn i és que el xef manresà porta anys al capdavant de la gastronomia i això fa, juntament amb el seu talent que cada vegada ens sorprengui més en els seus locals. Per exemple, el restaurant ABaC de Sarrià-Sant Gervasi presenta un menú degustació especial amb tocs de diverses cuines: japoneses, mediterrànies, etc. Així doncs, és una aposta segura si el que busques és innovació, creativitat i sorpreses a la cuina amb un dels millors xefs nacionals.

A continuació, t'explico com en Jordi fa la maionesa. Primer de tot, prepara els ingredients: 200 mil·lilitres d'oli de gira-sol o d'oliva, un ou, quatre o cinc grams de sal i si volem fer-la més especial, podem afegir 15 mil·lilitres de vinagre o suc de llimona. Ara, toca cuinar!

Posem l'oli, l'ou, la sal i el vinagre o el suc de llimona dins el pot de la batedora. Ara hi posem el capçal de la batedora dins, amb compte i buscant que no quedi aire dins. Quan això ho hàgim aconseguit, començarem a treballar suaument amb l'aparell, però de forma constant. Amb paciència, aconseguirem una maionesa de primera. Però què passa si durant el procés se'ns talla? No et preocupis, en Jordi té la solució.

Agafa un altre pot net i bolca el que tens en ell. Ara és moment d'afegir-hi 15 mil·lilitres d'aigua i farem el mateix procediment. Posa el capçal dins el pot, però aquesta vegada, mentre ho fas, inclina el pot i a poc a poc dona uns copets suaus per eliminar l'aire. Has de veure com surten algunes bombolles. Seguidament, engegarem la batedora i suaument començarem a batre la nostra barreja. Uns minuts després, aconseguirem la nostra maionesa, perfecte per acompanyar els nostres plats.

