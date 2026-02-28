Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La bomber torna amb força: la jaqueta que destrona la blazer aquesta primavera

De clàssic dels anys 80 i 90 a peça “it” del 2026: la jaqueta bomber reapareix més elegant i versàtil que mai

Detall de l'&quot;estil de carrer&quot; de Copenhaguen

Detall de l'"estil de carrer" de Copenhaguen / @Launchmetrics Spotlight

Abril Benítez

La jaqueta bomber és una d’aquelles peces que no moren: simplement desapareixen un temps i tornen quan la moda les reclama. Aquesta primavera del 2026 ho fa amb una nova actitud: continua sent còmoda i afavoridora, però ara juga a la lliga de la sastreria i es converteix en l’alternativa més actual a la blazer.

Per què torna la bomber

La nova onada de la bomber respon a una necessitat clara: vestir bé sense rigidesa. Durant anys, l'americana ha estat la solució ràpida per “arreglar” un look. Però la bomber aporta el mateix efecte polit… amb un punt més relaxat. Modernitza el conjunt, el fa més contemporani i manté la sofisticació sense semblar formal en excés.

Com torna: teixits prèmium i colors fàcils de portar

Les bomber 2026 mantenen la silueta icònica —cintura lleugerament ajustada i volum a la part superior— però es reinventen en materials més “dressy”: setinat, ant, denim i acabats d’efecte pell. També canvia la paleta: triomfen tons elegants i combinables com el marró xocolata, el bordeus, el beix i el negre, pensats per encaixar amb gairebé tot l’armari.

Jaqueta bomber amb cremallera completa de Guess. | Caçadora 'bomber oversize' amb rivets acanalats de Michael Kors. | Jaqueta bomber denim amb baix elàstic de Zara. | Caçadora globus efecte antelina de Stradivarius. / .

Jaqueta bomber amb cremallera completa de Guess. | Caçadora 'bomber oversize' amb rivets acanalats de Michael Kors. | Jaqueta bomber denim amb baix elàstic de Zara. | Caçadora globus efecte antelina de Stradivarius. / . / *

Amb què combinar-la: del texà al vestit midi

La gràcia de la jaqueta bomber és que funciona en més registres dels que sembla:

  • Amb texans rectes o una mica amples: és la fórmula més fàcil i actual. Un jersei fi o una brusa i tens un look rodó de diari.
  • Amb pantalons de pinces: el contrast entre peça relaxada i part de baix estructurada eleva l’estil. Ideal per anar a la feina sense caure en l'americana de sempre.
  • Amb vestits midi fluids: equilibra el volum, actualitza la silueta i, amb botes altes, el resultat és impecable.

La clau és entendre que la bomber ja no és només una peça esportiva: en la seva nova versió, és una jaqueta elegant, pràctica i capaç de transformar qualsevol conjunt sense complicar-lo. Per això torna… i per això la veurem pertot arreu.

