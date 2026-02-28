El DJ Odymel (hard techno) es defensa d’una acusació d’abús sexual al·legant sonambulisme sexual
El productor diu que pateix sexsòmnia i que hi ha una investigació preliminar en marxa, però que encara no hi ha càrrecs formals. Mentrestant, festivals i col·lectius cancel·len actuacions en ple terratrèmol al món del hard techno
Què és la sexsòmnia i què diu el DJ
El somnambulisme sexual o sexsòmnia és un trastorn del son en què una persona pot tenir conductes sexuals involuntàries mentre dorm i després no recordar-les. Això és el que al·lega el DJ suís Odymel (nom real Antoine Lauffer), establert a Bèlgica, per respondre a una acusació pública d’abús sexual que ha corregut per xarxes dins una onada de denúncies que esquitxa diversos noms del hard techno.
En el seu comunicat a Instagram, Odymel admet que l’explicació pot sonar inversemblant: “Jo mateix hauria rebut un discurs així amb molt d’escepticisme”. Segons la seva versió, una persona amb qui tenia relacions consensuades li va explicar dies després un episodi que, assegura, hauria passat “mentre ell estava dormint en estat de somnambulisme”, i del qual diu que no en té cap record: “Vaig saber el que suposadament havia passat diversos dies després…”. També afirma que va parlar amb la persona i que, per respecte i per entendre-ho, va seguir un “seguiment psicològic”.
STEER Files, comentaris a xarxes i el clima al hard techno
L’origen del rebombori són publicacions a Instagram vinculades als “STEER Files”: un usuari anomenat Brad No Limit diu que va col·laborar amb l’agència STEER Management (París i Miami) i va difondre captures amb testimonis contra diversos artistes. Ell mateix ho va presentar així: “És l’hora de publicar la part u dels STEER Files…”. Entre els noms que apareixen en missatges i captures hi ha Shlømo, Basswell, Fantasm i CARV, amb acusacions de presumptes conductes inapropiades, assetjament i abús sexual (sense que, de moment, constin càrrecs judicials confirmats segons el text).
En aquest ambient —escena de música electrònica i hard techno, sovint lligada a la nit i a espais de festa on es poden difuminar límits—, el cas ha tingut efectes immediats: el Festival de Dour ha retirat la pàgina d’Odymel del web i el col·lectiu Hangar ha confirmat la cancel·lació del seu concert previst per al març. Mentrestant, Odymel assegura que hi ha una investigació preliminar i que col·labora amb la justícia, però la situació queda, ara per ara, en el terreny de les denúncies públiques i les decisions preventives de la indústria mentre s’aclareixen els fets.
