Què plantar a casa al març: 7 idees fàcils (i les 3 feines que no pots saltar-te)
Aquí tens què plantar ara mateix al balcó, la terrassa o al jardí i què fer perquè tiri endavant
Març és aquell punt exacte en què la primavera ja es nota: més llum, més vida… i ganes de veure verd a casa. Si tens un balcó, una terrassa o un racó assolellat a la cuina, aquest és el millor moment per engegar un hort urbà (encara que sigui amb quatre testos). Aquí tens què plantar ara mateix i què fer perquè tiri endavant.
1. Enciam (l’aposta segura)
L’enciam és dels més agraïts: el pots sembrar o plantar del març fins al novembre, i pots anar collint del març fins al desembre. Ideal si vols amanides de casa i un cultiu que perdona errors.
2. Rave (resultats ràpids, motivació instantània)
Si et fa il·lusió veure canvis de pressa, el rave és perfecte. Es pot sembrar del març al novembre i es pot collir pràcticament tot l’any (de gener a desembre). És el típic cultiu que enganxa: sembres i, en poc temps, tens recompensa.
3. Espinacs, ruca i canonges (fulla verda a dojo)
Al març pots fer sembres escalonades (una mica cada 1-2 setmanes) de espinacs, ruca i canonges per allargar collites i no trobar-te amb “tot de cop”.
4. Pastanagues i cebes (clàssics de jardineres fondes)
Si tens testos profunds o una taula de cultiu, és bon moment per a pastanagues i cebes. Amb sembres escalonades, aniràs tenint producció més continuada.
5. Pèsols i fesols tendres (per quan vols pujar de nivell)
Al març també arrenca la temporada de pèsols i fesols tendres. Si tens una mica d’espai vertical, pots guiar-los perquè aprofitin l’alçada.
6. Patates (sí, a partir de març!)
És moment de començar amb les patates: trosseja-les en 3 o 4 parts i procura que cada tros tingui d’1 a 3 gemmes. Amb una jardinera gran o un contenidor profund, es poden fer coses molt interessants fins i tot en terrassa.
7. Els primers tomàquets, pebrots i albergínies (si tens planter)
Encara és aviat per a algunes zones si vas “a la brava”, però si tens planters d’hivernacle, al març ja pots iniciar els primers tomàquets, pebrots i albergínies. És un truc clàssic per avançar la temporada d’estiu.
En resum: si vols una idea fàcil per començar avui mateix: enciam + raves + una mica de ruca. Tres testos, tres èxits, i en pocs dies ja tindràs la sensació que la primavera t’ha entrat a casa.
Les 3 feines de març que marquen la diferència
1) Retira proteccions: si tenies cobertes per fred, comença a treure-les quan ja no siguin necessàries.
2) Guerra a les males herbes (a temps): al març brollen amb força. Treu-les a mà sovint i mantén l’espai net. (Si mai has de recórrer a productes, fes-ho com a últim recurs i amb molta prudència.)
3) Collita el que toca: és moment de recollir espinacs, bledes, faves, api i coliflors, típics d’aquestes dates.
