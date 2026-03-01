Els 5 treballs més buscats a Espanya, del pitjor al millor sou
Si estàs decidit a trobar feina, aquestes haurien de ser les teves principals opcions
Cristian Miguel Villa
Trobar feina és una necessitat i alhora un desafiament en el món laboral, sobretot tenint en compte la gran quantitat d’opcions que existeixen avui dia. Però, quins són els treballs més buscats i on es cobra millor? A continuació, us en trec de dubtes.
Els 5 treballs més buscats a Espanya i quant es paguen
Comencem pels especialistes en logística i comerç electrònic, que solen tenir un sou mitjà d’entre 20.000 i 35.000 euros bruts anuals. Tot i que els perfils júniors i operatius acostumen a situar-se a la banda baixa, és un sector amb una demanda laboral elevada.
Els segueixen els tècnics en energies renovables. En aquests casos, el salari sol moure’s entre els 22.000 i els 40.000 euros bruts anuals. Es tracta d’un sector en expansió constant, impulsat per les tendències energètiques actuals.
Un esglaó per sobre hi ha els professionals sanitaris, en particular infermeria i auxiliars. Amb sous d’entre 25.000 i 40.000 euros bruts l’any, és una feina estable, en què també cal tenir en compte complements com la nocturnitat i les guàrdies.
En el segon rang més alt apareixen els desenvolupadors de programari, amb salaris que van dels 30.000 als 55.000 euros bruts anuals. És una feina que ofereix moltes opcions en remot i que, en conseqüència, obre la porta a oportunitats internacionals.
Finalment, per sobre de totes aquestes opcions, destaca una novetat de gran força: els enginyers i especialistes en l’ús de la intel·ligència artificial. La tecnologia de moda també té un fort impacte econòmic.
Aquests professionals compten amb salaris que oscil·len entre els 40.000 i els 70.000 euros bruts anuals (i fins i tot més en perfils sèniors o altament especialitzats). Davant l’escassetat actual d’especialistes, la demanda —i els sous— continuen a l’alça.
I fins aquí els treballs més «segurs» avui dia a Espanya, amb un èmfasi especial en els sectors tecnològics, sobretot en àmbits emergents com la intel·ligència artificial. El futur ja és aquí i està molt ben remunerat.
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Un treballador de la Brigada municipal de Cercs queda atrapat entre el seu vehicle i un arbre
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Aliança Catalana activa la maquinària per a les municipals del 2027 al Bages i al Berguedà