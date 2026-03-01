Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què es la mastopèxia

No té res a veure amb implants mamaris

La importància de la mastopèxia

La importància de la mastopèxia

Eva Remolina - AMIC

La mastopèxia o elevació mamària, és una intervenció de cirurgia estètica destinada a elevar i remodelar el pit quan ha perdut fermesa o ha caigut amb el pas del temps. És un procediment cada vegada més sol·licitat per dones. Aquesta caiguda dels pits pot produir-se per diversos motius:

  • Embaràs i lactància
  • Pèrdua important de pes
  • Envelliment natural
  • Factors genètics
  • Canvis hormonals

A diferència de l’augment de pit, la mastopèxia no sempre implica col·locar pròtesis. L’objectiu principal és reposicionar el teixit mamari i el mugró, eliminar l’excés de pell i donar una forma més elevada i ferma.

La cirurgia es realitza habitualment sota anestèsia general i té una durada aproximada de 2 a 3 hores. El procediment inclou:

  • Recol·locació del mugró i l’arèola a una posició més alta
  • Remodelació del teixit mamari
  • Eliminació de pell sobrant
  • En alguns casos, col·locació d’implants per recuperar volum

Després de la intervenció, és habitual portar un sostenidor especial durant diverses setmanes. Els primers dies poden aparèixer molèsties, inflamació i hematomes lleus, que disminueixen progressivament.

Recol·locar els pits és important per a dones que hagin perdut fermesa

Recol·locar els pits és important per a dones que hagin perdut fermesa / wayhomestudio

Generalment, es pot tornar a la feina en una o dues setmanes i a practicar esport en aproximadament un mes. Els resultats definitius es valoren al cap de diversos mesos.

La mastopèxia proporciona un pit més ferm, elevat i amb una forma més proporcionada. A més dels beneficis estètics, moltes pacients experimenten una millora en l’autoestima i la confiança.

És important tenir expectatives realistes i consultar amb un cirurgià plàstic qualificat per valorar cada cas de manera personalitzada.

Com qualsevol intervenció quirúrgica, la mastopèxia comporta alguns riscos, com ara:

  • Infecció
  • Problemes de cicatrització
  • Alteracions temporals o permanents de la sensibilitat
  • Asimetries

Per això és fonamental seguir totes les indicacions mèdiques abans i després de l’operació.

