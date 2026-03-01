Què es la mastopèxia
No té res a veure amb implants mamaris
Eva Remolina - AMIC
La mastopèxia o elevació mamària, és una intervenció de cirurgia estètica destinada a elevar i remodelar el pit quan ha perdut fermesa o ha caigut amb el pas del temps. És un procediment cada vegada més sol·licitat per dones. Aquesta caiguda dels pits pot produir-se per diversos motius:
- Embaràs i lactància
- Pèrdua important de pes
- Envelliment natural
- Factors genètics
- Canvis hormonals
A diferència de l’augment de pit, la mastopèxia no sempre implica col·locar pròtesis. L’objectiu principal és reposicionar el teixit mamari i el mugró, eliminar l’excés de pell i donar una forma més elevada i ferma.
La cirurgia es realitza habitualment sota anestèsia general i té una durada aproximada de 2 a 3 hores. El procediment inclou:
- Recol·locació del mugró i l’arèola a una posició més alta
- Remodelació del teixit mamari
- Eliminació de pell sobrant
- En alguns casos, col·locació d’implants per recuperar volum
Després de la intervenció, és habitual portar un sostenidor especial durant diverses setmanes. Els primers dies poden aparèixer molèsties, inflamació i hematomes lleus, que disminueixen progressivament.
Generalment, es pot tornar a la feina en una o dues setmanes i a practicar esport en aproximadament un mes. Els resultats definitius es valoren al cap de diversos mesos.
La mastopèxia proporciona un pit més ferm, elevat i amb una forma més proporcionada. A més dels beneficis estètics, moltes pacients experimenten una millora en l’autoestima i la confiança.
És important tenir expectatives realistes i consultar amb un cirurgià plàstic qualificat per valorar cada cas de manera personalitzada.
Com qualsevol intervenció quirúrgica, la mastopèxia comporta alguns riscos, com ara:
- Infecció
- Problemes de cicatrització
- Alteracions temporals o permanents de la sensibilitat
- Asimetries
Per això és fonamental seguir totes les indicacions mèdiques abans i després de l’operació.
