Aurelio Rojas alerta del perill del sobreesforç: «Una placa es pot trencar i desencadenar un infart»
Amb la febre del running, córrer és segur per a la majoria, però abans d’afrontar una cursa exigent convé saber com tens el cor i si ets d’un perfil de risc
Amb l’inici de temporada de curses populars i l’auge del running, torna el debat: fins a quin punt exigir el cos al límit és sempre una bona idea? El cardiòleg Aurelio Rojas ho resumeix amb una advertència clara: el problema no és córrer, sinó no conèixer l’estat real del teu cor abans d’un sobreesforç.
No totes les malalties donen senyals
Un punt clau és que no totes les malalties estan “exposades”. Hi ha persones amb malaltia coronària silenciosa que no han tingut cap símptoma. En una situació d’esforç extrem —una marató, una mitja marató o una cursa amb calor i ritmes alts— el cos pot “petar”: una placa a les artèries pot trencar-se, formar un trombe i desencadenar un infart (fins i tot en gent entrenada).
Per què, de vegades, passa el pitjor en una cursa
Les morts sobtades en proves de fons no són el més habitual, però cada temporada hi ha algun cas que sacseja l’ambient i recorda que el risc existeix. Sovint hi ha al darrere patologies no diagnosticades (com coronàries en adults) o alteracions cardíaques que poden afectar persones més joves.
Els perfils que s’haurien de revisar abans de competir
Rojas insisteix que no es tracta d’alarmar, sinó d’identificar qui té més números d’ensurt. Abans d’un repte exigent, convé una revisió per veure si encaixes en algun d’aquests perfils:
- Més de 40 anys
- Factors de risc actuals o passats: hipertensió, tabaquisme, sobrepès, estrès
- Antecedents familiars d’infart precoç
En aquests casos, poden ser útils proves com una prova d’esforç, un ecocardiograma i, en situacions concretes, un TAC coronari (sempre indicat per professionals).
Casos reals que ho recorden (edats molt diferents)
Sense que sigui el pa de cada dia, hi ha episodis que han passat en curses recents i que il·lustren que pot afectar edats diverses:
- 36 anys: mort d’un corredor a la Movistar Madrid Medio Maratón (2025) després d’una aturada cardiorespiratòria a prop de la meta.
- 52 anys: mort sobtada d’un participant en la cursa Villa de Maqueda (Toledo, 2024) després de desmaiar-se durant la prova.
- 24 anys: la corredora Ellen Cassidy va morir després de trobar-se malament a l’arribada de la Cork City Half Marathon (2025).
- 24 anys: Olivia Tuohy va morir mentre participava en l'Edinburgh Half Marathon (2025).
Córrer està de moda, però aquestes són les precaucions
Fer esport és una gran inversió de salut, i per a la majoria córrer aporta beneficis. Però, si vols posar-te un dorsal amb ambició, la recepta és simple:
- No entrenis distàncies sense preparació progressiva
- Si tens dubtes o símptomes (ofec estrany, dolor toràcic, mareig), atura’t i consulta
- Si ets perfil de risc, fes una revisió cardíaca abans d’exigir-te al màxim
- Entrena amb cap: descans, hidratació, ritmes realistes i calor controlada
El missatge final encaixa amb l’advertència de Rojas: corre, entrena i gaudeix, però sigues intel·ligent amb el teu cor.
