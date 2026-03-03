Què és la ‘tina’? Així és la droga de moda en el ‘chemsex’
Aquesta substància potent i addictiva és una de les tres principals drogues associades a aquesta pràctica
Regió7
El ‘chemsex’, maratons de sexe de fins a dos o tres dies en què es barreja el consum de drogues, s’ha convertit en un “problema de salut pública de primera magnitud” a Barcelona, segons adverteix la Unitat de VIH-sida de l’Hospital Clínic. Aquesta pràctica, a més d’augmentar el risc de contraure malalties de transmissió sexual, genera problemes psíquics i socials, ja que per a molts és la porta d’entrada al món de les drogues, a substàncies com la potent i addictiva ‘tina’.
Què és la ‘tina’?
La ‘tina’ és el nom amb què es coneix la metamfetamina dins el col·lectiu gai que practica ‘chemsex’, una de les tres principals drogues associades a aquesta pràctica, juntament amb la mefedrona (‘mefe’, en l’argot del col·lectiu) i el GHB (conegut popularment com a ‘G’ o ‘chorry’).
La metamfetamina és una droga estimulant molt potent del sistema nerviós central que augmenta la dopamina i la noradrenalina i provoca eufòria, hiperactivitat, disminució de la gana i de la son, acceleració del ritme cardíac i augment de la pressió arterial; característiques que l’han convertit en una droga cada vegada més utilitzada per practicar ‘chemsex’. El 2025, de tots els ingressos per metamfetamina a la Unitat de Patologia Dual del Mar, un 28% (gairebé un terç) van ser per addicció a aquesta droga a través d’aquest tipus de trobades. Aquest percentatge era del 25% el 2021. Del total d’ingressos —comptabilitzant totes les drogues—, un 8,9% van ser per consum de metamfetamina i ‘chemsex’.
Aquesta droga es pot presentar en forma de pols (blanca o groguenca) o en forma de cristalls i es consumeix de diverses maneres: esnifada, fumada o per via oral, i és especialment perillosa quan s’administra per via intravenosa.
Com deixar-la?
El poder addictiu d’aquesta droga i del món del ‘chemsex’ és devastador, amb desenes de persones abocades a viure als carrers de Montjuïc, com relata Jonathan, de 42 anys. “Deixar de consumir ‘tina’ no és només deixar una substància, és trencar amb una dinàmica social i sexual molt arrelada. Molts usuaris associen el consum amb la seva manera de relacionar-se, cosa que complica encara més el procés d’abandonament”, exposen des del centre de desintoxicació valencià Vidanova.
De fet, Josep Mallolas, cap de la Unitat de VIH-sida del Clínic, explica a aquest diari que “deixar aquesta addicció és molt poc freqüent”. Una investigació de tres anys de durada de la seva consulta ha reflectit que només el 5% aconsegueix desenganxar-se.
