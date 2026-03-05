Una illa italiana restringeix el turisme per frenar la massificació
Tots els països haurien de fer el mateix per protegir els residents i els espais més saturats?
El turisme massiu s’ha disparat els darrers anys i, en alguns destins, ja supera la capacitat real d’acollida. El resultat és el 'sobreturisme': carrers col·lapsats, més soroll, pressió sobre el medi ambient, serveis tensats i una convivència més difícil amb un turisme percebut com a invasiu.
Mesures per ordenar l’allau de visitants
La protagonista és una illa italiana vinculada a l’àrea de Nàpols, que en temporada alta pot rebre fins a 50.000 visitants al dia, molt per sobre de la seva població resident. Per això, a partir de l’estiu del 2026 s’hi aplicaran restriccions als grups turístics:
- límit de mida: només podran desembarcar grups de fins a 40 persones;
- en grups de més de 20, queda prohibit l’ús d’altaveus i s’hauran d’utilitzar auriculars;
- els guies s’hauran d’identificar amb un cartell discret i no podran fer servir elements cridaners (com paraigües o banderes);
- els grups hauran de circular compactes i sense comprometre la seguretat ni la comoditat dels veïns.
L’objectiu és reduir la contaminació acústica i evitar el col·lapse en carrers estrets, miradors i zones de pas.
Què en diu la gent que hi viu
Les mesures han estat ben rebudes per residents i també per part del sector local, que considera que ajudaran a “descongestionar” els punts crítics. El benefici esperat és clar: més qualitat de vida, menys saturació i una experiència més agradable també per als visitants.
Un precedent amb normes d’etiqueta
No és la primera vegada que el destí intenta posar límits: ja als anys 50 s’hi van aplicar normes de comportament per reduir molèsties i sorolls a l’espai públic. Ara, amb un volum turístic molt més alt, la regulació es fa més concreta i estricta.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí, deixarà el càrrec després de 27 anys
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima