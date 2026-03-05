Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guerra a l'IranLloguers a ManresaMenors desnonatsAlcalde de CastellgalíMarc BernalCas Helena JubanyBorrasca Regina
instagramlinkedin

Una illa italiana restringeix el turisme per frenar la massificació

Tots els països haurien de fer el mateix per protegir els residents i els espais més saturats?

L'illa Capri

L'illa Capri / -

Abril Benítez

El turisme massiu s’ha disparat els darrers anys i, en alguns destins, ja supera la capacitat real d’acollida. El resultat és el 'sobreturisme': carrers col·lapsats, més soroll, pressió sobre el medi ambient, serveis tensats i una convivència més difícil amb un turisme percebut com a invasiu.

Mesures per ordenar l’allau de visitants

La protagonista és una illa italiana vinculada a l’àrea de Nàpols, que en temporada alta pot rebre fins a 50.000 visitants al dia, molt per sobre de la seva població resident. Per això, a partir de l’estiu del 2026 s’hi aplicaran restriccions als grups turístics:

  • límit de mida: només podran desembarcar grups de fins a 40 persones;
  • en grups de més de 20, queda prohibit l’ús d’altaveus i s’hauran d’utilitzar auriculars;
  • els guies s’hauran d’identificar amb un cartell discret i no podran fer servir elements cridaners (com paraigües o banderes);
  • els grups hauran de circular compactes i sense comprometre la seguretat ni la comoditat dels veïns.

L’objectiu és reduir la contaminació acústica i evitar el col·lapse en carrers estrets, miradors i zones de pas.

Què en diu la gent que hi viu

Les mesures han estat ben rebudes per residents i també per part del sector local, que considera que ajudaran a “descongestionar” els punts crítics. El benefici esperat és clar: més qualitat de vida, menys saturació i una experiència més agradable també per als visitants.

Notícies relacionades

Un precedent amb normes d’etiqueta

No és la primera vegada que el destí intenta posar límits: ja als anys 50 s’hi van aplicar normes de comportament per reduir molèsties i sorolls a l’espai públic. Ara, amb un volum turístic molt més alt, la regulació es fa més concreta i estricta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents