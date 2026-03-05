Famosos
El vídeo sorprenent on un tarotista va predir la fama de Rosalía quan encara era una jove promesa del flamenc: "D'aquí quatre anys..."
Al programa 'Toni Rovira y tú', el vident va dir que era "un diamant en brut" i va recomanar "explotar-la abans que arribi una multinacional i se l'endugui"
Zoe Campos Corral
Rosalía segueix en boca de tothom: el seu quart disc, 'Lux', ja és el més escoltat a Spotify a nivell mundial i, després d'una setmana des del seu llançament, ha conquerit tot el públic. També els experts, que destaquen el salt qualitatiu de la cantant de Sant Esteve Ses Rovires des de 'Motomami'.
La publicació de 'Berghain', el llançament de 'Lux', la visita a 'La Revuelta', les entrades per a la gira del seu nou àlbum... Rosalía porta almenys tres setmanes protagonitzant les portades del panorama cultural, i això fa que a les xarxes es comparteixi una gran quantitat de contingut relacionat amb la seva persona; fins i tot contingut de fa 13 anys.
És el que ha succeït amb el programa 'Toni Rovira y tú': amb motiu del seu 25è aniversari està republicant vídeos d'entrevistes a grans celebritats que han passat pel programa.
Una jove i desconeguda Rosalía
Rosalía tenia 20 anys i pertanyia a Kejaleo, una banda de flamenc jazz fusió. El grup estava format per cinc homes i una jove de Sant Esteve Sesrovires: Xavi Turull, Diego Cortés, Cristo Fontecilla, Jordi Franco, Roger Blàvia i una desconeguda Rosalía Vila, que posava veu als instruments de la resta.
El 2012, la banda, que va ser fundada tan sols un any enrere, va visitar el programa nocturn 'Toni Rovira y tú' per promocionar-se i donar a conèixer la seva música.
Promoció i molt futur
Durant el 'show', el grup va tocar música en directe i, més tard, va ser sorprès per Toni Rovira i un col·laborador del programa: va aparèixer un tarotista per tirar-los les cartes en directe.
No obstant això, el vident no es va centrar en la projecció del grup i va dedicar tot el seu espectacle i atenció a Rosalía. "És un diamant en brut, cal explotar-la abans que arribi una multinacional i se l'endugui". Davant d'aquestes paraules, la jove preguntava sorpresa: "Ho has vist a les cartes?".
"Aquests dos anys per a tu han de ser de moltíssim creixement", afirmava el tarotista, referint-se als seus dos anys a Kejaleo.
Atenció inevitable cap a Rosalía
"Hi ha una cosa que a tu t'encanta i que ho vas deixar, que és ballar, no sé si va ser per una lesió... Ella balla, és tremenda, el que passa és que hi ha alguna cosa que la frena", va dir l'endeví, sense aparentment conèixer-la de res. Davant d'aquestes paraules, Rosalía va assentir entre rialles i va aclarir: "Jo ballava molt de petita, és veritat, tota la meva infantesa, el que passa és que no es pot fer tot".
Al llarg de l'espectacle, el presentador intenta que el tarotista centri la seva intervenció en el grup Kejaleo, però l'home segueix enfocat en Rosalía. "Hi ha alguna cosa amb molt flamenc. Deixa't anar, a veure què porta la tramuntana... Hi ha una futura estrella, que ho sàpigues, d'aquí quatre anys serà una gran estrella", acabava.
Rosalía: icona històrica
Potser el temps va ser l'única cosa en què es va equivocar el desconegut vident i, la resta, ja és història: 'Los Ángeles' el 2017, 'El Mal Querer' el 2018, 'Motomami' el 2022 i 'Lux' el 2025, tres àlbums amb els quals ha aconseguit dos Grammy, 12 Grammy Latinos, quatre premis MTV Video Music Awards, dos MTV Europe Music Awards i diversos guardons més per la seva trajectòria.
Ara, Rosalía és una de les artistes més escoltades a nivell internacional i amb 'Lux' ha aconseguit col·locar 12 de les seves 15 cançons al 'top Global' en les primeres 24 hores, és l'àlbum d'una hispanoparlant més reproduït del món en un sol dia i el més escoltat a nivell mundial, desbancant Taylor Swift per ocupar el primer lloc d'aquest 'top Global'.
