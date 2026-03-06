Quan es fa el canvi d’hora del 2026 a Espanya? L’horari d’estiu torna, però el debat sobre eliminar-lo continua obert
Avancem el rellotge al març i torna el debat: estalvi real o impacte en la salut?
Amb l’hivern avançant i els dies encara curts, torna la pregunta de cada any: quan toca el canvi d’hora i per què el continuem fent. La mesura es manté coordinada amb la Unió Europea i, en teoria, serveix per aprofitar més la llum natural i afavorir un cert estalvi energètic. Però fa temps que el debat és obert: Brussel·les fa anys que està intentant tancar el tema i els estats membres no acaben de posar-se d’acord sobre si cal quedar-se amb l’horari d’estiu o l’horari d’hivern.
Quan es fa el canvi d'hora d’estiu 2026?
A Espanya, el pas a l’horari d’estiu es farà la matinada del 29 de març (de dissabte a diumenge). En el moment clau, a les 2.00 passaran a ser les 3.00, de manera que dormirem una hora menys. El canvi coincideix amb el període de l’equinocci de primavera, quan els dies comencen a allargar-se de manera més evident.
Com afecta el cos i el ritme circadiari?
El canvi impacta el ritme circadiari (el “rellotge intern”): durant uns dies és habitual notar símptomes tipus jet lag, com cansament, somnolència diürna, dificultat per adormir-se, irritabilitat o menor concentració. L’efecte més visible, això sí, és que es farà fosc més tard i tindrem més llum a la tarda.
Per què es planteja deixar de canviar l’hora? I què es decidirà amb la UE?
El debat sobre posar fi al canvi d’hora s’ha intensificat perquè molts especialistes consideren que l’alternança té un cost en salut i adaptació, i perquè l’estalvi real és discutible. A escala europea, la Comissió Europea va plantejar acabar amb els canvis i el Parlament Europeu també ho va posar sobre la taula, però la decisió final depèn que els estats acordin quin horari adoptar de manera permanent.
A Espanya, el tema continua “en l’aire” a l’espera d’una posició comuna: la idea és que qualsevol canvi definitiu es faci coordinadament amb la Unió Europea. Mentrestant, el calendari oficial manté els ajustos previstos, i en documents de planificació s’ha arribat a assenyalar 2026 com a possible últim any amb canvis (amb el retorn a l’horari d’hivern el 25 d’octubre), però tot queda condicionat a l’acord final europeu.
