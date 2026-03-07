La importància de sortir de la zona de confort
El creixement personal apareix en aquell instant
Eva Remolina - AMIC
La zona de confort és aquell espai mental i emocional on ens sentim segurs. És el lloc on tot és conegut: les rutines, les decisions que prenem i fins i tot les persones amb qui compartim el dia a dia. Estar dins d’aquesta zona ens dona tranquil·litat i estabilitat, però també pot convertir-se en una barrera invisible que ens impedeix créixer.
Moltes vegades evitem sortir de la zona de confort perquè tenim por. Por de fallar, de fer el ridícul o de no estar a l’altura de les expectatives. Aquesta por és natural, però també pot limitar les oportunitats que la vida ens ofereix. Quan sempre triem el camí més fàcil o més conegut, deixem de descobrir coses noves sobre nosaltres mateixos i sobre el món que ens envolta.
Sortir de la zona de confort no vol dir fer canvis radicals d’un dia per l’altre. De vegades, pots començar amb petits passos: provar una activitat nova, parlar amb persones diferents o atrevir-te a fer alguna cosa que sempre hem volgut fer, però que mai ens hem atrevit a intentar. Aquests petits reptes ens ajuden a guanyar confiança i a desenvolupar noves habilitats.
A més, és precisament fora de la zona de confort on es produeix el creixement personal. Quan ens enfrontem a situacions noves, aprenem a adaptar-nos, a resoldre problemes i a superar obstacles. Encara que de vegades cometem errors, aquests errors es converteixen en experiències valuoses que ens fan més forts i més savis.
També cal recordar que moltes de les experiències més significatives de la vida arriben quan ens atrevim a fer un pas més enllà del que és habitual. Viatjar a un lloc desconegut, començar un projecte personal o canviar de camí professional poden semblar decisions arriscades, però sovint són les que ens permeten descobrir noves passions i possibilitats.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima