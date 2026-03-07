El poble de Bad Gyal: el racó del Maresme que l’ha vist créixer
L’artista catalana destaca per una estètica inconfusible i un flow propi que l’ha portat de casa nostra a una carrera internacional
Catalunya té aquella màgia que combina mar i muntanya, pobles amb caràcter i ciutats que bateguen fort. Entre cales, mercats, carrers amb història i paisatges que semblen un videoclip, han nascut i crescut artistes que avui sonen arreu: de l’escena local a l’internacional, amb estil, actitud i molt flow. I al Maresme hi ha un d’aquests punts d’origen que ja forma part del mapa pop del país.
La Joia, el documental que arrenca a casa seva
La cantant coneguda com a Bad Gyal es diu en realitat Alba Farelo i va néixer a Vilassar de Mar (Maresme). És una de les veus més potents del gènere urbà a l’Estat, amb una barreja pròpia de dancehall, reggaeton i pop urbà, i una imatge que no passa desapercebuda.
En el seu documental La Joia, presentat en català i amb l’inici situat al seu poble, l’artista posa context al seu univers: d’on ve, què la mou i com s’ha anat construint una trajectòria que avui ja és plenament internacional.
La seva és també una família molt vinculada a la cultura. El seu pare és Eduard Farelo, actor de televisió i de doblatge, conegut especialment per posar veu en castellà a Gollum a El senyor dels Anells. I a casa el talent no va sol: la seva germana petita, Irma Farelo, és artista amb el nom de Mushkaa, i la bessona d’Irma, Greta Farelo, és l’última a sumar-se al món musical.
Quan el català també és part del seu “brand”
Bad Gyal no ha amagat mai d’on ve. Ha defensat amb naturalitat la seva identitat catalana, cantant en català quan li ve de gust, apareixent en mitjans locals i mantenint el vincle amb la seva escena. En un gènere globalitzat, aquest gest té pes: fa de la llengua un element d’estil, no un límit, i connecta amb un públic que la sent propera, sense perdre el to internacional.
Vilassar de Mar, un poble amb encant a 30 minuts de Barcelona
Vilassar de Mar és una vila de mar amb una identitat molt marcada: platges àmplies i calmades, un ambient familiar i una tradició marinera que es respira als carrers. És a només 30 minuts de Barcelona i, des del 1784, és municipi independent després de separar-se de Vilassar de Dalt.
Amb uns 21.000 habitants, durant dècades ha viscut del mar, la pesca i el comerç, i també s’ha fet un nom per la indústria de flors i plantes ornamentals i per l’agricultura d’hivernacle. A taula, el poble tira de producte: peix fresc i horta, amb gust de proximitat.
Per als qui hi passen el dia, hi ha parades obligades com el Museu Enric Monjo o la Casa Museu Carme Rovira, i racons com la Torre d’en Nadal, a més d’edificis modernistes i un nucli que conserva l’ànima de vila marinera amb l’església de Sant Joan i el mercat municipal.
