Responsabilitat a casa: el consell d’Álvaro Bilbao perquè els fills aprenguin dels seus errors
Una escena real: al seu “segon dia d’institut”, la filla va perdre l’autobús per sortir “tres minuts més tard” i ell no la va portar
Aprendre responsabilitat no sempre passa per grans discursos: sovint arriba en situacions quotidianes, petites, però molt reveladores. Això és el que explica el neuropsicòleg Álvaro Bilbao, que ha compartit a Instagram una experiència familiar que pot resultar familiar a molts pares: un matí, una de les seves filles va sortir de casa tres minuts més tard, va perdre l’autobús i va tornar demanant ajuda.
La decisió: deixar que la conseqüència faci de mestra
Quan la filla li va dir: “He perdut l’autobús. Em pots portar?”, Bilbao va prendre una decisió que reconeix que li va costar: li va dir que no. No ho va fer per castigar, sinó per transmetre un missatge clar: la puntualitat i l’organització són responsabilitats personals, i si sempre hi ha un adult que “rescata” la situació, el nen (o adolescent) pot acabar sense interioritzar-ne el pes.
Sense alternativa, la noia va optar per anar-hi caminant, i l’expert detalla que era un trajecte d’uns 30 minuts (o 15 si hi anava corrent). La lliçó, segons explica, va ser efectiva: assegura que aquell episodi va deixar empremta i que la filla no va tornar a perdre cap autobús la resta del curs.
Què recomana l’expert als pares
Bilbao defensa que educar també és deixar espai perquè els fills practiquin l’autonomia i assumeixin conseqüències proporcionades. A partir del seu cas, el seu missatge es pot resumir en alguns consells clau:
- Marcar límits clars: si una tasca és responsabilitat del fill, no convertir-la en responsabilitat dels pares.
- Evitar el “rescat automàtic”: ajudar sempre pot ser còmode a curt termini, però pot frenar l’aprenentatge de la responsabilitat.
- Permetre errors “segurs”: deixar que s’equivoquin quan el cost és assumible és una forma d’entrenar-los per a reptes més grans.
- Acompanyar sense culpar: el punt no és “renyar”, sinó facilitar que entenguin què ha passat i què poden canviar l’endemà.
- Reforçar el canvi: quan ho fan bé (arribar a temps, preparar-se amb antelació), reconèixer-ho ajuda a consolidar l’hàbit.
Un missatge d’ànim per educar amb responsabilitat
És normal que als pares ens faci mal veure que el fill passa un mal moment per una decisió seva. Però educar no és evitar tots els obstacles, sinó donar eines perquè aprenguin a superar-los. De vegades, com diu l’expert, “deixar que la vida els ensenyi” és precisament el que els ajuda a créixer amb més autonomia, autoestima i capacitat d’afrontar conseqüències.
