Dormir bé és tan important com menjar o respirar, segons el doctor Josep Ramon Cugat
Dormir malament de manera habitual augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, problemes de salut mental, diabetis, obesitat i fins i tot trastorns neurodegeneratius
Dormir bé no és un luxe ni una estona perduda: és una necessitat bàsica per protegir la salut, recuperar el cos i regenerar el cervell. Així ho defensa el doctor Josep Ramon Cugat, pneumòleg de la fundació Althaia i especialista de referència en trastorns de la son a la Catalunya Central, que recorda que “cada vegada tenim més evidència que dormir és tan essencial com menjar o respirar”. Segons l’especialista, tenir un son reparador és clau per consolidar aprenentatges, regular la gana, reforçar el sistema immunitari i afavorir la regeneració muscular, però també per prevenir problemes de salut que sovint s’infravaloren. En una societat accelerada, amb horaris irregulars, estrès i excés de pantalles, cada cop hi ha més persones que dormen menys del que necessiten i, sobretot, pitjor del que pensen.
Què passa si no dormim bé?
A curt termini, dormir malament provoca més cansament, irritabilitat, falta de concentració i pitjor rendiment a la feina o als estudis. Però, a llarg termini, les conseqüències són molt més serioses. El doctor Cugat alerta que el mal descans sostingut en el temps s’associa a hipertensió, diabetis, obesitat, malalties cardiovasculars, depressió i fins i tot patologies neurodegeneratives. També recorda que “sovint normalitzem viure cansats, però el cansament crònic no és normal”. A tot això s’hi afegeix que els trastorns de la son, com ara l’insomni o l’apnea de la son, poden empitjorar encara més la qualitat de vida. En el cas de l’apnea, per exemple, la via aèria es col·lapsa durant la nit, baixa l’oxigen i augmenta el risc d’infart.
Com aconseguir un son reparador
Per millorar la qualitat del descans, el doctor recomana seguir uns hàbits molt concrets. Entre els més importants, destaca evitar les pantalles a partir de les vuit del vespre, fer servir llums càlides, sopar aviat, evitar l’alcohol i la cafeïna a la nit, mantenir horaris regulars també els caps de setmana i dormir amb la màxima foscor possible a l’habitació. També insisteix en la necessitat de crear un ritual de transició abans d’anar a dormir, perquè el cos no pot passar de l’activitat constant al descans profund de manera immediata. “Dormir no és temps perdut; mentre dormim, el cos treballa intensament”, subratlla. No seguir aquests consells pot acabar cronificant el mal descans i convertir-lo en un problema de salut. Per això, si la sensació de no haver descansat bé es manté també els caps de setmana o durant les vacances, l’especialista recomana consultar un professional per descartar un trastorn subjacent.
