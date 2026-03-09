L'OCU posa nota a les truites de patates del supermercat: només 10 passen la prova
Hi ha productes envasats que poden arribar a contenir components al·lèrgens, segons l’organització
Goundo Sakho
La Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revisat diverses truites de patata preparades de supermercats. Tot i que són molt pràctiques i es consumeixen amb freqüència, els resultats mostren que moltes no aconsegueixen oferir la qualitat que s’espera d’aquest producte.
La majoria falla en sabor i textura
L’anàlisi inclou 33 truites de diferents marques, avaluades tant en laboratori com per un equip de cuiners. Els experts assenyalen que 22 d’elles no arriben a un nivell acceptable, cosa que equival gairebé a dues de cada tres. Entre els problemes més comuns hi destaquen la falta de suculència, patates dures i una barreja poc uniforme d’ou i patata, factors essencials perquè la truita tingui el sabor i la textura adequats.
Un risc per a la salut
Pel que fa a la part nutricional, la majoria compleix amb els estàndards i obté almenys una qualificació C al Nutriscore, un sistema d’etiquetatge nutricional. Tanmateix, algunes contenen nivells elevats de sal o incorporen additius com el benzoat de sodi (E211). És recomanable evitar el consum excessiu d’E211, ja que, com exposa l’OCU, és un conservant sintètic que pot provocar reaccions al·lèrgiques, crisis asmàtiques, urticària o hiperactivitat en nens, especialment quan es combina amb colorants artificials.
Quines truites destaquen?
Malgrat els resultats generals, hi ha productes que es diferencien per la seva qualitat. Entre les truites amb ceba, la de Mercadona (6,54 €/kg) rep les millors valoracions de sabor, mentre que la versió Al Punto de Dia (4,65 €/kg), que a més no conté E211, també obté bons resultats.
Entre les sense ceba, Corral de Monegros Fresca destaca pel seu sabor, tot i tenir un preu més elevat (5,35 €/kg), i la truita de Auchan (Alcampo) (4,48 €/kg) és una alternativa equilibrada sense additius.
Etiquetes i recomanacions
L’estudi també va detectar deficiències d’etiquetatge en algunes marques, com Casero i Nature (8,17 €/kg), que no especifiquen el percentatge de patata, dada obligatòria. A més, l’OCU recorda que la majoria d’aquestes truites s’han de escalfar abans de consumir per evitar riscos sanitaris.
La truita de patata continua sent un símbol de la gastronomia espanyola. Tot i que les versions envasades són molt còmodes, replicar la textura i el sabor d’una bona truita segueix sent complicat fora de la cuina tradicional.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien