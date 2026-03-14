És bo o no arrencar-se les canes? L’infermer Jorge Ángel resol el dubte
L’envelliment és una de les principals causes de l’aparició de les canes
Les canes són un procés natural de l’envelliment i acostumen a aparèixer perquè el cabell perd melanina, el pigment que li dona color. Segons MedlinePlus i altres fonts dermatològiques, el procés d'aparició de canes sol començar entre els 30 i 40 anys, tot i que la majoria de persones acumulen una presència més visible de cabells blancs a partir dels 60 anys. Aquesta transformació es produeix perquè els melanòcits, les cèl·lules encarregades de fabricar la melanina, van reduint la seva activitat amb el pas del temps, de manera que el nou cabell creix sense pigment i adquireix el característic to gris o blanc.
Quan les canes apareixen abans d’hora, darrere hi pot haver diversos factors, més enllà del mateix pas dels anys. Jorge Ángel explica que, a banda de la genètica, també hi poden influir l’estrès prolongat, l’estrès oxidatiu, la manca de vitamines com la D i la B12, i hàbits com fumar o consumir alcohol. Sobre el dubte de si és bona idea arrencar-se les canes, tant l’infermer com les fonts dermatològiques coincideixen que no és una bona solució: no evita que en surtin de noves i, a més, pot danyar el fol·licle pilós i afectar el creixement del cabell en aquella zona. Per això, la recomanació és no arrencar-les i, si molesten optar per dissimular-les o simplement conviure-hi amb naturalitat.
