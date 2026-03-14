"Ser real és la teva única opció: Tània Garcia
Pensar més en els fills que en nosaltres és "normal", però realment ho és?
Ser mare pot arribar a convertir-se en un tabú. A més, aquesta decisió farà que la teva vida canviï radicalment, almenys fins que els teus fills es facin grans. Això que dic és cert? Malauradament, moltes mares, en ser-ho sentim pressió externa: cuidar els nostres fills és el primordial, el nostre benestar i objectius passen a segon pla. Però això és saludable? I si decidim prendre una altra decisió?
Pensar per nosaltres mateixes, mirar pel nostre benestar, avui dia està mal vist. Ser dona és tot un repte i no sols pel que passem en el nostre dia a dia: la menstruació, canvis d'humor per les hormones, sentir-nos rebaixades pels homes en més d'una circumstància pel fet del poder masculí que exerceixen sobre nosaltres, etc. La llista és immensa, però i si parlem de ser mare? Aquí tenim molts jutges externs que ens vigilen i estan a l'aguait per si fem quelcom "malament".
Aquí entra Tània Garcia, neuroeducadora amb més de 24 anys d'experiència en el sector. La seva situació personal va fer que prengués la decisió d'estudiar i treballar de valent per ajudar les famílies a gestionar situacions complexes de violència. I això ho fa, majoritàriament, treballant amb els adults. Ells han de canviar perquè els seus fills marquin la diferència.
Tània en un dels seus posts d'Instagram ens planteja com ens sentim com a mares: quines emocions i sensacions tenim. I no parlem dels nostres fills, sinó de com ho estem passant nosaltres com a mares i com a dones en aquest nou camí que durarà tota la vida, perquè ser mare és per sempre. Ara només toca saber-ho fer bé, per cuidar-nos a nosaltres mateixes i poder deixar de sobreviure per començar a viure.
Sempre ens deixem, primer els nens i després nosaltres. Potser toca donar-nos prioritat per poder tornar a sentir-nos vives. I amb això no estem deixant de banda els nostres fills, sinó que posem a cada persona al lloc que correspon. No val dir, quan siguin grans ja faré això, allò... I senyores, aquesta situació pot ser eterna.
La maternitat ha de ser una oportunitat de transformació
Ara toca cuidar a un o diversos fills, fer-ho el millor possible, però sempre cuidant el nostre benestar. Si aquest no el cuidem, segurament els nostres fills de rebot també ho patiran. Així doncs, i segons els consells de l'experta, toca començar a despertar-se, cuidant-nos, buscant els nostres espais i fent el que volem fer. I per això no som males mares, sols dones que són mares alhora i hem de viure conjuntament amb els nostres fills per començar a oblidar el fet de sobreviure. En aquest mes, la neuroeducadora ofereix un curs gratuït en directe que serà gravat per a poder accedir als seus continguts quan ho desitgis. Només has de seguir les instruccions que deixa a les seves xarxes socials.
