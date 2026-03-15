Capcom va rebatejar Biohazard com Resident Evil a Occident per un impediment legal
Als Estats Units, el nom original ja estava registrat per un altre videojoc de DOS i per una banda de rock, i això va obligar la companyia a buscar una alternativa per al llançament internacional
La saga Resident Evil és tot un referent del survival horror fora del Japó, però al seu país d’origen sempre s’ha conegut com a Biohazard. Aquesta diferència de nom ve de l’etapa en què Capcom preparava l’arribada del primer títol als mercats occidentals. De fet, Biohazard era la denominació original de la franquícia des de la seva creació als anys noranta, i encaixava plenament amb la premissa del joc: un entorn marcat per un virus, la contaminació biològica i uns experiments que se’n van anar de les mans. El problema va aparèixer quan la companyia va voler registrar aquest mateix nom als Estats Units, on ja l’utilitzaven un altre joc de PC per a DOS i també un grup musical. Amb aquest bloqueig, Capcom es va veure forçada a trobar un altre títol per comercialitzar el mateix producte fora del Japó.
La solució va sortir d’un concurs intern organitzat per Capcom USA, segons va explicar anys després Chris Kramer, aleshores responsable sènior de comunicació. La proposta escollida va ser Resident Evil, un nom inspirat en l’escenari del primer lliurament, la mansió Spencer, un indret ple d’amenaces biològiques. Tot i que Kramer va admetre en una entrevista que d’entrada li semblava un nom força carrincló i que probablement ell preferia alguna alternativa relacionada amb zombis, la resta de l’equip de màrqueting el va defensar amb força fins a convèncer Capcom Japó i Mikami-san. Malgrat aquesta doble denominació oficial, la franquícia no ha tingut mai problemes d’identitat: Biohazard ha continuat viu al Japó, mentre que Resident Evil s’ha consolidat amb normalitat a Occident. Al cap de 30 anys, la marca s’ha convertit en una de les més reconeixibles del sector de l’oci electrònic, amb expansió a pel·lícules, sèries, còmics i diverses remasteritzacions i revisions dels seus jocs. Així, la coexistència dels dos noms ha quedat com una curiositat històrica que no ha frenat en cap moment la projecció internacional de la saga.
