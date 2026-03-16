Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat
Andrea Valenzuela García
Per ser considerat un dels 100 millors centres educatius d'Espanya segons Forbes cal passar per un comitè de professionals amb perfils pedagògics, psicològics i professionals de l'educació que donen una puntuació total a l'escola a través de 36 criteris objectius estructurats en set blocs.
Per tant, no és senzill entrar en la classificació publicada per la revista.
Després de valorar les principals escoles nacionals i internacionals d'Espanya, basant-se en qüestions com les assignatures que s'imparteixen, els idiomes que s'ensenyen, les ràtios d'alumnes a les classes, l'accessibilitat per a persones discapacitades, notes mitjanes, quotes mensuals i opcions de batxillerat, entre altres, nou escoles de la província de Barcelona han estat reconeguts entre els 100 millors del país. Un d'ells, a l'àmbit de cobertura de Regió7, a Sant Esteve Sesrovires.
L'escola de Sant Esteve Sesrovires
Un d'ells és l'Agora Barcelona International School, situat a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), un col·legi internacional privat que imparteix una educació basada en la innovació educativa i l'alt rendiment acadèmic i social.
En aquest centre, plantegen un ensenyament mixt i aconfessional, ofereixen intercanvis, activitats acadèmiques, sortides i viatges culturals. El projecte educatiu és trilingüe (anglès, català i castellà) i es complementa amb un quart idioma, a triar entre xinès, alemany o francès.
Més centres al Baix Llobregat
Un altre dels centres de la comarca és Highlands School Barcelona, a Esplugues de Llobregat, una escola privada catòlica que permet a l'alumnat cursar plenament en anglès, sense renunciar al castellà. A més, es combina amb català i francès.
Els preus van des dels 700 fins als 1.000 euros, amb 11 mensualitats segons el curs, i una matrícula que varia amb el nombre de fills inscrits, però que va dels 500 als 2.000 euros anuals. També ofereix serveis de transport i d'acollida addicionals.
Pròximament, al Maresme
El British School of Barcelona, a la mateixa comarca i amb campus a Castelldefels, Sitges i Barcelona, obrirà el curs vinent escolar un nou campus a Cabrera de Mar (Maresme).
Manté un estatus d''Excel·lent en totes les categories', atorgat per una inspecció oficial del Govern britànic el 2024, que es refereix al fet que el centre compleix amb els més alts estàndards de qualitat educativa.
Aquest és un altre dels que ofereixen l'educació íntegra en anglès i pretén potenciar el pensament crític, l'autonomia i el lideratge.
Sant Just Desvern i Gavà
També al Baix Llobregat, a la localitat de Sant Just Desvern, hi ha La Miranda, un centre privat reconegut com a Apple Distinguished School, és a dir, l'empresa de la poma mossegada el reconeix per la seva innovació, lideratge i excel·lència en l'ús de la tecnologia per a l'aprenentatge integrant els seus productes a les classes.
Els idiomes vehiculars són anglès, castellà i català, però ofereixen una educació multilingüe integrant segones llengües com francès, xinès, alemany o rus.
L'última escola privada de la comarca és el British College de Gavà, que combina l'exigència acadèmica amb un sòlid programa de desenvolupament personal. Està centrat en tres pilars -acadèmic, esportiu i creatiu- per garantir el màxim potencial dels alumnes.
Les tarifes anuals van des dels 9.000 fins als 15.000, segons l'any escolar, i la matrícula és de 680 euros anuals.
Centres a les comarques del Vallès
A la Garriga (Vallès Oriental) es troba el Colegio Internacional Sek Catalunya, un altre privat que basa l'aprenentatge en una mentalitat internacional, solidària i multicultural.
L'escola personalitza l'ensenyament segons el desenvolupament evolutiu per reforçar l'autonomia de l'alumne. Ofereix l'anglès, castellà i català com a idiomes principals, i el francès i l'alemany com a addicionals. Destaca la seva escola de música, amb currículum de conservatori, i els seus programes per a esportistes d'alt rendiment.
L'European International School of Barcelona se situa a Sant Cugat del Vallés (Valles Occidental) i és una institució privada que forma amb un projecte humanista, ecològic i internacional amb programes a mida per a cada alumne.
Les quotes van des dels 6.700 euros fins als 14.100 euros l'any, amb matrícules des dels 390 fins als 1.150 euros, segons el curs o el nombre de fills matriculats. A més, ofereixen serveis addicionals que es paguen a part, com autobús escolar o d'acollida.
Al Barcelonès
L'St. George Barcelona és una escola privada catalana que ofereix un pla d'estudis britànic d'alta qualitat. Fomenta l'aprenentatge experimental i el compromís amb l'entorn.
Les tarifes anuals, que depenen del curs escolar, varien entre els 11.350 i els 21.340 euros, amb matrícules de 1.000 euros anuals.
L'últim classificat com un dels 100 millors a Barcelona és St. Peter's School, que incorpora l'anglès des del primer any fins que els menors acaben l'educació a l'escola. Combinen el rigor acadèmic i la mentalitat global amb una aposta decidida pels continguts exponencials, com la intel·ligència artificial.
La matrícula pot suposar des dels 1.800 fins als 3.560 euros anuals, i les tarifes van des dels 9.450 fins als 18.690 euros anuals, depenent del curs escolar.
Els nou escoles disposen de múltiples infraestructures, com per exemple residència, hort escolar o espais d'aprenentatge a l'exterior, a més de biblioteques, laboratoris, zones verdes i esportives, entre molts altres. I en la seva majoria, ofereixen el programa de Batxillerat Internacional, homologat amb l'espanyol.
