Coneix l’osteoporosi i com detectar-la a temps abans que acabi en una fractura
A Espanya, l’osteoporosi afecta prop de 3 milions de persones i és molt més freqüent en dones, sobretot a partir dels 50 anys
Amb el pas dels anys, els ossos perden massa òssia de manera natural: acostumen a guanyar densitat fins als 30 anys i, a partir d’aquí, aquest capital ossi comença a baixar. En les dones, la pèrdua s’accelera després de la menopausa per la caiguda dels estrògens. Per això, a més de cuidar l’alimentació, fer exercici i evitar el tabac i l’excés d’alcohol, convé valorar proves com la densitometria òssia quan hi ha edat de risc, antecedents o fractures prèvies.
Què és l’osteoporosi
L’osteoporosi és una malaltia en què l’os perd densitat i qualitat i es torna més fràgil, de manera que augmenta el risc de fractures. El problema és que sovint no dona símptomes al principi, i per això se la coneix com una malaltia silenciosa: moltes persones no la descobreixen fins que es trenquen un maluc, una vèrtebra o el canell després d’una caiguda lleu o fins i tot d’un gest quotidià.
A Espanya, les dades de la SEIOMM indiquen que la pateixen aproximadament el 22,6% de les dones i el 6,8% dels homes de 50 anys o més, i que la xifra global ronda els 3 milions de persones. Això explica per què es considera un problema rellevant de salut pública i de qualitat de vida en una població cada vegada més envellida.
Com es diagnostica i quins elements cal tenir en compte
La prova clau és la densitometria òssia o DXA, que mesura la densitat mineral dels ossos, sobretot a la columna lumbar i al maluc. És una exploració ràpida, no dolorosa i amb una radiació molt baixa. A més, el diagnòstic no es basa només en la màquina: el metge també té en compte l’edat, fractures anteriors, antecedents familiars, ús prolongat de corticoides, pes baix, menopausa precoç i el risc calculat de fractura en els pròxims anys.
En general, cal mirar-s’ho amb més atenció en dones postmenopàusiques, en homes grans, en persones que ja han patit una fractura per fragilitat o en qui acumula factors de risc. Les guies i recomanacions clíniques coincideixen que el cribratge és especialment rellevant almenys a partir dels 65 anys en dones o abans si el risc és alt.
Es pot curar?
Més que parlar de “curar” l’osteoporosi, els especialistes parlen de controlar-la i frenar-ne l’evolució. L’objectiu realista del tractament és aturar o alentir la pèrdua de massa òssia i, sobretot, prevenir noves fractures. En alguns casos es pot millorar la densitat mineral òssia, però el més important és reduir el risc que l’os es trenqui.
El tractament combina diversos pilars: una aportació adequada de calci i vitamina D, exercici físic regular —especialment força, equilibri i caminar—, exposició solar prudent, evitar el tabac i moderar l’alcohol. Quan el risc és elevat o ja hi ha fractures, s’hi afegeixen fàrmacs, entre els quals destaquen els bifosfonats, i en alguns casos altres medicaments específics segons el perfil del pacient.
La gran diferència la marca el diagnòstic precoç. Detectar la pèrdua de massa òssia abans que aparegui una fractura permet actuar abans i conservar millor l’autonomia i la qualitat de vida. Per això, conèixer els factors de risc, consultar-ho amb el professional sanitari i fer-se una densitometria òssia quan toca és una de les eines més útils per cuidar els ossos a llarg termini.
