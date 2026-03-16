Un famós de Manresa, entre els cameos de 'Torrente, presidente', quarta millor estrena de la història a Espanya
La nova pel·lícula de Santiago Segura triomfa en el seu primer cap de setmana als cinemes i recapta 6,9 milions d'euros
La pel·lícula Torrente, presidente, la sisena entrega de la saga creada i dirigida per Santiago Segura, s'ha convertit en la quarta millor estrena del cinema espanyol de la història amb una recaptació de 6,9 milions d'euros en el seu primer cap de setmana als cinemes. I ho ha fet amb un conegut manresà fent-hi un petit cameo.
El film, que ja havia venut 150.000 entrades de forma anticipada abans d'arribar a la cartellera divendres passat, torna a ser una sàtira sobre la societat i la política actual tot i que, de la seva sinopsi i del seu elenc poc se'n sap. I és que Segura ha volgut fomentar el misteri i no ha volgut que es distribuís cap tràiler ni es va organitzar cap preestrena per no desvelar cap detall.
Passats tres dies de l'estrena, a les xarxes comencen a córrer algunes valoracions d'aquest sisè Torrente que no falla a la tradició i ha reunit una bona colla de personatges famosos per farcir la cinta de cameos. Dos d'ells, per part d'actors de Hollywood: Alec Baldwin i Kevin Spacey. També, hi apareix l'expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy; Juan del Val (recent premi Planeta i col·laborador d'El Hormiguero); els comunicadors Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, Jordi Évole i Cristina Pardo; el xef manresà Jordi Cruz (i presentador del programa MasterChef) i una llarga llista de cares conegudes que inclou Esther Cañada, Yola Berrocal, El Gran Wyoming, José Luís Moreno, Kiko Rivera, Neus Asensi, Jordi Sánchez, Jesulín de Ubrique, Leo Harlem, entre molts d'altres.
Amb els 6,9 milions recaudats en aquest primer cap de setmana en aproximadament un miler de sales de tot l'Estat, Torrente, presidente queda just per darrere dels ingressos de Lo imposible (8,9 milions), Torrente 4: Lethal Crisis (8,4 milions) i Torrente 3: El protector (7,2 milions), els tres films que actualment ostenten el títol de pel·lícules amb millors estrenes a Espanya, segons dades de Comscore Espanya.
