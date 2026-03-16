La Renda Activa d’Inserció (RAI): requisits i mètodes per accedir a l’ajuda de 480 euros mensuals per a persones aturades
L’ajuda pretén alleujar la pressió financera de les persones sense feina, amb especial atenció a les mestresses de casa
Alejandro Navarro
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estableixen algunes ajudes econòmiques per als treballadors que es troben en situació d’atur. Aquestes prestacions es promouen amb l’objectiu de reduir les dificultats econòmiques que moltes persones aturades solen patir.
La RAI com a suport per a persones aturades amb necessitats concretes
Un d’aquests suports financers és la Renda Activa d’Inserció (RAI), un programa extraordinari d’ajudes econòmiques impulsat pel SEPE. De fet, aquesta prestació permetria als seus beneficiaris rebre 480 euros mensuals, amb una durada màxima d’11 mesos.
Segons confirma la pàgina web del SEPE, aquesta ajuda pretén augmentar les possibilitats de reinserció laboral de les persones aturades, tant aquelles amb necessitats econòmiques especials com les que tenen dificultats per accedir al mercat laboral.
Com es pot accedir a l’ajuda de 480 euros mensuals
La RAI es presenta com una opció molt interessant per a alguns sectors econòmicament vulnerables, com seria el cas de les mestresses de casa. Aquesta ajuda econòmica podria aportar uns ingressos extra de 480 euros al mes a persones que no tenen una feina formal, però que es dediquen a les tasques i la cura de la llar.
Ara bé, la Seguretat Social estableix una sèrie de requisits que les mestresses de casa han de complir per poder rebre la Renda Activa d’Inserció (RAI):
- No tenir feina i figurar com a demandant d’ocupació. A més, serà obligatori mantenir la inscripció durant tot el període en què es rebi la prestació, així com acceptar el compromís d’activitat.
- Els ingressos mensuals no han de superar el 75% del salari mínim (1.221 euros bruts mensuals), és a dir, el llindar màxim de renda és de 915,75 euros al mes.
- El sol·licitant de la RAI ha de ser menor de 65 anys.
- No haver estat beneficiari de tres drets anteriors del programa de renda activa d’inserció.
- Haver esgotat l’atur o subsidis previs, o bé ser aturat de llarga durada (persones majors de 45 anys inscrites com a demandants d’ocupació durant més de 12 mesos).
D’altra banda, les persones víctimes de violència de gènere, domèstica o sexual també poden accedir a la RAI. Les condicions exigides són:
- No haver estat beneficiari de tres programes anteriors.
- No conviure amb la persona agressora.
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació.
- Complir el requisit de manca de rendes en la unitat familiar.
Com sol·licitar la Renda Activa d’Inserció
Un cop es compleixen les condicions per ser beneficiari de la RAI, els usuaris poden sol·licitar aquest subsidi econòmic de diferents maneres:
- A través de la seu electrònica del SEPE.
- Presencialment a l’oficina de prestacions.
- A una oficina de registre.
A més, també es pot fer el tràmit per correu ordinari amb Cl@ve PIN o certificat digital. En qualsevol cas, un cop s’hagi adjuntat tota la informació requerida i l’ajuda sigui aprovada, l’usuari només haurà d’esperar el cobrament de la prestació entre els dies 10 i 15 de cada mes.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent