Adeu al gelat Punky, el pingüí que va marcar els estius dels anys 80 i 90
El canvi de tendència joguetera ha tingut també la seva repercussió en la famosa gelateria La Menorquina, que ha descatalogat aquesta icona generacional
Carmen Tomàs
Per a molts serà el primer estiu sense Punky. Una pèrdua que marca un abans i després en la quotidianitat estiuenca i que explica un canvi de tendències i preferències. La marca de gelats La Menorquina ha anunciat a través de les seves xarxes socials que retiren al famós pingüí de vainilla del mercat per falta de la suficient demanda per a mantenir-lo.
"Tenim una cosa important a explicar-vos: descataloguem a Punky", han anunciat des de les xarxes socials responsables de la marca. "El mercat ha parlat: les noves generacions busquen altres coses i els adults... bo, us recordeu d'ell amb afecte, però us fa massa vergonya demanar-ho en públic. La timidesa ha guanyat a les vendes. Punky ens deixa. Alça el vol", han assenyalat.
Els nens ja no juguen
Serà que els nens ja no juguen com abans, però Punky ja no gaudeix del mateix èxit. Les observacions de la indústria joguetera han assenyalat també una tendència cada vegada més marcada cap a les noves tecnologies, mòbils i tauletes, que han allunyat als nens dels jocs físics i manuals. Els productes infantils com Punky decauen entre els nens més petits. Llançat en els anys 80, aquest gelat amb forma de figura farcida es va convertir en una icona de l'estiu per a diverses generacions, especialment en els anys 90, quan aquest tipus de gelats amb forma de ninot es van popularitzar entre el públic infantil. La seva recepta clàssica combinava gelat de vainilla en forma de pingüí, amb salsa de caramel a l'interior, una fórmula pensada tant per al sabor com per al component lúdic del producte. No obstant això, aquest últim component ja no triomfa tant entre els nens: va ser precisament en la dècada dels 80 i els 90 quan es va afermar la tendència de llançar gelats amb formes divertides i personatges pensats a atreure els més petits, que tenien, després del seu consum, una joguina més. Els dies de piscina, platja i quiosc brillaven amb una llum especial si "queia" un d'aquests gelats.
Recórrer a la nostàlgia
Els adults són ara un públic objectiu clau per a la supervivència de moltes joguines de la qual potser "Punky" podria haver-se aprofitat. Així ho han vist marques reconegudes de joguines de construcció o acció que han vist en els ara trentins i quarantins, un públic clau que sí que consumeix per a col·leccionar objectes que retraten, amb nostàlgia, la seva infància.
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat