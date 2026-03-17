La Guàrdia Civil explica què fer quan s’acosta una ambulància: el gest al volant que pot salvar vides
La nova normativa de la DGT canvia la manera en què s’ha de facilitar el pas als vehicles prioritaris
Oriol García Dot
La gent que té carnet de conduir sap l’estrès i el caos que es genera quan apareix una ambulància amb les sirenes i els llums encesos en qualsevol carretera. Moltes vegades, la vida de la persona que va dins de l’ambulància depèn de minuts i la gent, generalment, no sap com posicionar-se per deixar pas als serveis sanitaris.
Avís de la Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil ha volgut recordar a tota la població com organitzar-se per deixar pas a les ambulàncies de manera ràpida i segura per a tots els usuaris de la via. Ho han fet a través d’un tuit que en tot just tres dies ha tingut prop de 7.000 visualitzacions.
Com es pot interpretar en els dibuixos, la Guàrdia Civil recomana als vehicles apartar-se cap a la dreta quan aquesta situació es produeix en vies de doble sentit. Això permet que l’ambulància tingui el centre de la calçada lliure de vehicles i pugui avançar sense problemes.
Per a les vies de dos carrils en el mateix sentit, recomanen que els cotxes que circulin pel carril dret s’arrambin al lateral dret, i els del carril esquerre facin el mateix cap a l’esquerra. La intenció és la mateixa que en el cas anterior: deixar circular l’ambulància pel centre de la via.
Finalment, per a les vies amb tres carrils en el mateix sentit, la Guàrdia Civil recomana que els vehicles del carril esquerre s’arrambin a la mitjana (zona central que separa físicament els sentits de circulació en vies), mentre que els del carril central i dret es desviïn cap a la dreta, deixant una zona entre el carril esquerre i el central lliure per a l’ambulància.
Normativa de la DGT per a 2026
A aquesta publicació a X s’hi suma la normativa que la DGT va anunciar l’any passat: “La reacció anticipada dels conductors, obrint un passadís central, facilita enormement el pas de vehicles prioritaris”. És per això que la Direcció General de Trànsit va decidir fer “obligatori aquest comportament” en la nova reforma del Reglament General de Circulació.
A més, per a aquest 2026, la DGT començarà a alertar sobre les emergències als conductors, que podran preparar-se amb antelació per facilitar el pas als vehicles prioritaris, fins i tot abans que arribin els seus senyals acústics i lluminosos. Això serà possible a través de la plataforma DGT 3.0.
