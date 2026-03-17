Núria Roure, experta en son, alerta dels problemes de les migdiades massa llargues
Dormir més del que el cos necessita després de dinar pot provocar ensopiment, confusió, més cansament i fins i tot alterar el descans de la nit
Fer migdiada pot ser beneficiós, però només si es fa bé. Aquesta és la idea que defensa Núria Roure, psicòloga especialitzada en medicina del son, que adverteix que aquest descans de migdia pot ajudar a recuperar energia o, al contrari, acabar passant factura si s’allarga massa. Segons explica, la clau no és només dormir, sinó controlar molt bé quant temps dura aquesta pausa.
L’experta, llicenciada en psicologia, doctora en medicina del son i professora a la Universitat de Lleida, recorda que la migdiada no és dolenta per si mateixa. De fet, pot ser positiva si és breu. El problema arriba quan supera el temps recomanat i el cos entra en fases de son més profundes, fet que pot deixar la persona pitjor que abans d’anar a dormir.
Quant ha de durar una migdiada
Segons Núria Roure, la duració ideal d’una migdiada és d’entre 10 i 20 minuts. Aquest marge permet mantenir-se en les fases lleugeres del son, conegudes com a N1 i N2, que són les més adequades per aconseguir una sensació de descans sense despertar-se amb malestar.
En aquest punt també encaixa el que recull el National Institutes of Health, que descriu la fase N1 com el moment de transició entre la vigília i el son. A la fase N2, en canvi, el cos es desconnecta de l’entorn, baixa la temperatura corporal, disminueix el ritme cardíac i s’entra en un son lleuger. És aquí on la migdiada pot resultar realment reparadora.
Què passa si dormim més del compte
Quan la migdiada supera els 30 minuts, el cos acostuma a entrar en la fase N3, que és la del son profund. Segons l’experta, despertar-se en aquest moment pot generar el que es coneix com a inèrcia del son, és a dir, una sensació d’ensopiment, desorientació, cansament i confusió que fins i tot pot allargar-se durant una hora.
A més, Roure adverteix que si aquesta entrada en son profund es produeix en hores massa pròximes a la nit, també es pot alterar el ritme circadiari, és a dir, el rellotge biològic intern que regula funcions com el son, la temperatura corporal o la secreció hormonal. Això pot acabar afavorint problemes d’insomni quan arriba l’hora de dormir.
Els consells de Núria Roure per dormir bé la migdiada
La recomanació de l’experta és clara: si es vol fer migdiada, ha de ser curta i controlada. El més convenient és no sobrepassar els 20 minuts i evitar allargar-la més enllà de la mitja hora, sobretot si és a la tarda avançada o en hores pròximes al vespre. D’aquesta manera, el descans ajuda a recuperar energia sense entrar en fases profundes que acabin desregulant el son nocturn.
En resum, sí que pot ser bo fer migdiada, però sempre amb mesura. La diferència entre llevar-se amb més vitalitat o fer-ho amb el cap espès i el cos cansat depèn, sobretot, del rellotge.
