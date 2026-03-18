Amazon sacseja Prime Video amb un nou pla prèmium: més qualitat, més dispositius i fins a 100 descàrregues
La companyia manté el pla actual, el Benefit, i no l’elimina: continuarà disponible amb anuncis, preu més ajustat i prestacions intermèdies
Amazon Prime Video prepara un nou moviment per reforçar la seva oferta de streaming. La plataforma, integrada dins de la subscripció d’Amazon Prime, ja disposa actualment de diverses opcions per als usuaris: des de l’accés estàndard al catàleg fins al pla Ad Free, pensat per veure pel·lícules i sèries sense anuncis a canvi d’un suplement mensual d'1,99 euros. Ara, però, la multinacional vol anar un pas més enllà amb una proposta més completa i amb més prestacions tècniques per als usuaris que busquen una experiència superior.
El nou pla es dirà Prime Video Ultra i es posarà en marxa el 10 d’abril, de moment només als Estats Units. Aquesta nova subscripció tindrà un preu de 4,99 dòlars al mes —uns 4,40 euros— i substituirà l’antic pla sense anuncis. Entre els seus principals avantatges hi haurà la reproducció en 4K UHD, la incorporació de Dolby Atmos per a un so immersiu, Dolby Vision per millorar la qualitat d’imatge, la possibilitat de veure continguts en fins a cinc dispositius alhora i l’ampliació del límit de descàrregues fins a 100 títols. Tot i aquest llançament, Amazon mantindrà el pla Prime Video Benefit, que continuarà sent l’opció intermèdia: costarà 4,99 euros al mes, permetrà fins a 50 descàrregues i l’ús simultani de quatre dispositius, però inclourà anuncis i no oferirà ni 4K UHD, ni Dolby Atmos, ni Dolby Vision. Així, Prime Video amplia la seva oferta sense retirar el pla actual i dona més opcions als usuaris segons el preu i la qualitat que busquin.
