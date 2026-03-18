Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
L'efecte Russell-McPherron, que afavoreix la interacció del vent solar amb la magnetosfera terrestre, podria permetre veure a Catalunya els colors vermellosos i verdosos de les aurores boreals.
Veure aurores boreals és una experiència que difícilment poden gaudir aquelles persones que no viuen o viatgen a Islàndia, Noruega o Alaska. Ara bé, en determinades ocasions la natura sorprèn i aquest espectacle del cel es deixa veure molt més al sud de l’habitual. Aquest 2026 podria ser un d’aquests moments excepcionals. Científics i observatoris ja han assenyalat una finestra concreta en què les condicions seran especialment favorables per observar-les des de latituds mitjanes, entre elles Catalunya. Això sí, des de punts elevats dels Pirineus, eb espais com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la Vall d’Aran.
Catalunya, tot i que no és un lloc habitual per a aquest fenomen, podria tenir l’oportunitat de mirar al cel i veure aquells tons vermellosos o verdosos que normalment il·luminen les regions polars. La clau rau en una combinació poc freqüent de factors astronòmics, i el millor de tot és que podria passar en qüestió de dies.
Quan es podrien veure les aurores boreals a Catalunya
Els experts assenyalen aquest 20 de març de 2026, coincidint amb l’equinocci de primavera, com un dels moments més favorables de l’any per intentar observar aurores boreals des de Catalunya. Si no tens temps per preparar-ho, no et preocupus, perquè ’espera una altra oportunitat al voltant del 23 de setembre, durant l’equinocci de tardor.
Darrere les aurores hi ha un fenomen conegut com a efecte Russell-McPherron, que es produeix a prop dels equinoccis. Durant aquests dies, l’orientació del camp magnètic de la Terra afavoreix que el vent solar interactuï amb més facilitat amb la magnetosfera terrestre.
Quan això passa, augmenta la probabilitat que es generin tempestes geomagnètiques capaces de produir aurores. Aquestes llums apareixen quan partícules carregades procedents del Sol xoquen amb els gasos de l’atmosfera terrestre i alliberen energia en forma de llum.
La finestra més prometedora d’observació se situa aproximadament entre el 10 i el 25 de març, amb les millors hores entre les 22.00 i les 02.00 de la matinada.
A més, un altre detall juga a favor aquest any: la lluna nova del 18-19 de març, que deixarà un cel més fosc i facilitarà l’observació d’aurores més febles.
Els millors llocs d’Espanya per veure les aurores
Els millors indrets solen ser llocs elevats, amb cels foscos i poca contaminació lumínica. A Espanya destaquen especialment les regions del nord. Tingues present, però, que no hi ha una garantia absoluta que el fenomen sigui visible i que algunes zones tenen més probabilitats que d’altres.
Entre els punts més recomanats hi ha:
- Galícia, especialment zones de Lugo amb certificació Starlight com Chantada o Muras.
- Astúries i Cantàbria, on llocs com els Picos de Europa o el Parque Natural de los Collados del Asón ofereixen cels molt foscos.
- Pirineus, amb espais com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la Vall d’Aran.
- La costa cantàbrica, amb miradors oberts cap a l’horitzó nord com Langre o el far d’Ajo.
- La Serra de Guadarrama, a Madrid, especialment als cims més alts.
En general, com més al nord, més elevat sigui el terreny i més fosc sigui el cel, més possibilitats hi haurà de veure-les.
Sabies que...
Les aurores boreals solen aparèixer en latituds molt altes, normalment per sobre dels 60 o 70 graus nord, prop del conegut “òval auroral”. Ara bé, quan es produeixen tempestes solars intenses, aquest anell d’activitat s’expandeix cap al sud. En aquests casos excepcionals, les aurores poden veure’s en llocs on habitualment són molt rares, com Espanya.
Això passa perquè el Sol travessa cicles d’activitat d’uns onze anys. Durant els períodes més actius augmenten les taques solars i les emissions de partícules cap a l’espai. Quan aquestes partícules arriben a la Terra, interactuen amb el camp magnètic i generen les aurores.
Des de finals del 2024 s’ha registrat una intensa activitat solar associada a l’actual cicle solar. Encara que el pic ja ha passat, els experts recorden que encara poden produir-se episodis destacables en els pròxims mesos.
Quan les partícules energètiques xoquen amb l’atmosfera, es produeixen diferents colors. Segons explica la NASA: “Quan una partícula energètica xoca contra un àtom d’oxigen, allibera una llum vermella o verda depenent de l’energia de l’àtom d’oxigen. Els àtoms i molècules de nitrogen emeten llum blava i rosa.”
Es veuran a simple vista o només amb càmera?
Les aurores no sempre es veuen com a les fotografies. En moltes ocasions, sobretot en latituds mitjanes com Catalunya, poden percebre’s com un brillantor blanquinós o vermellós molt tènue que es mou lentament al cel.
En canvi, les càmeres, especialment amb exposicions llargues, solen captar colors molt més intensos. Per això en moltes fotos apareixen verdes o morades fins i tot quan a simple vista gairebé no es perceben.
Puc fotografiar les aurores boreals amb el mòbil?
Una efemèride com aquesta és digna d'immortalitzar-la. Molta gent el que té a mà és el telèfon mòbil. El primer que has de fer és activar el mode nocturn de la càmera. Aquest mode utilitza exposicions més llargues per captar més llum, essencial per fotografiar fenòmens astronòmics.
També és important mantenir el mòbil completament estable. L’ideal és utilitzar un trípode o recolzar-lo sobre una superfície fixa, ja que qualsevol moviment pot fer que la imatge surti borrosa.
Si el mòbil disposa de mode manual, es pot provar amb una ISO d’uns 800 i exposicions d’uns cinc segons. Amb aquests ajustos és possible captar colors que a simple vista poden semblar molt més tènues.
