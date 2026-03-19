L’àvia motxillera que ha convertit la jubilació en la seva gran aventura
Kandy, de 90 anys, viu d’una bona pensió i fa dècades que recorre el món amb una motxilla, viatjant de manera austera i descobrint noves cultures
Arriba la jubilació i, per a moltes persones, s’obre una etapa tant esperada com incerta. De cop, hi ha més temps lliure, una pensió que cal administrar bé i una rutina que sovint queda buida de cop. És en aquest moment quan moltes persones senten que perden impuls, objectius o il·lusió, i aquest canvi vital els acaba passant factura de manera negativa,tant física com emocionalment. Però no sempre ha de ser així. De vegades, la clau és entendre que després de la vida laboral no s’acaba res: simplement comença una altra etapa. I poques històries ho expliquen tan bé com la de Kandy, coneguda a les xarxes com l’àvia motxillera.
Als seus 90 anys, aquesta exadvocada s’ha convertit en un exemple de com la jubilació pot ser una autèntica oportunitat per reinventar-se. Des que es va jubilar als 65 anys, ha visitat més de 80 països, ha fet la volta al món tres vegades i ha construït una manera de viure basada en la curiositat, l’austeritat i les ganes de continuar en marxa. A les xarxes socials comparteix les seves experiències amb milers de seguidors i demostra que l’edat no és cap obstacle quan hi ha energia, motivació i una manera clara d’entendre la vida.
Qui és Kandy, l’àvia motxillera?
Kandy és una dona que ha convertit el viatge en la seva manera d’entendre la llibertat. Va ser advocada durant anys, però en jubilar-se va decidir recuperar una idea que li havia quedat gravada de jove, quan amb 21 anys va conèixer un viatger que feia la volta al món al càmping dels seus pares, a Oiartzun. Aquella imatge no la va abandonar mai, i quan va arribar el moment de deixar enrere la feina, va decidir que també volia recórrer el món al seu ritme. Des d’aleshores, ha viatjat sobretot sola, sempre amb la seva motxilla, tot i que des que va fer els 80 anys també comparteix algunes escapades amb dones que tenen una filosofia de vida semblant.
El seu estil de viatge s’allunya del luxe i aposta per una experiència molt més essencial. Tot i assegurar que té “una bona pensió”, Kandy defensa una manera de moure’s austera, sense taxis ni comoditats innecessàries, fent servir autobusos públics i adaptant-se als ritmes de cada país. Ha arribat a explicar que a l’Índia pot viure amb només 6 euros al dia, una manera de demostrar que, per conèixer món, no sempre cal disposar de grans quantitats de diners. El que sí que cal, segons la seva experiència, és actitud, ganes i capacitat d’adaptació.
Una vida de viatges, esforç i llibertat
Entre les seves vivències hi ha episodis que resumeixen perfectament la seva manera d’afrontar la vida. En un viatge en solitari per l’Índia, per exemple, va quedar atrapada enmig d’un monsó mentre viatjava en un autobús ple de gent. Lluny de fer-la enrere, aquella situació li va reafirmar que no volia renunciar a l’aventura. Aquesta manera de mirar les dificultats amb ironia i determinació és part del que l’ha convertida en una figura inspiradora. Per a Kandy, la motxilla no és només un objecte: és la seva companya de camí, el símbol d’una jubilació activa, viscuda amb intensitat i sense resignació.
La seva història connecta amb una idea cada cop més estesa: la jubilació no hauria de ser una retirada, sinó una nova etapa per explorar interessos, recuperar il·lusions o començar projectes que durant anys havien quedat aparcats. Kandy ho ha fet viatjant, però el fons del missatge va molt més enllà del turisme. El que reivindica és el dret a continuar vivint amb plenitud, curiositat i autonomia encara que s’hagi acabat la vida laboral.
La jubilació com una nova oportunitat
El cas de l’àvia motxillera deixa també alguns consells útils per afrontar aquesta etapa d’una manera més positiva. El primer és no identificar la jubilació amb l’aturada, sinó amb una oportunitat per redescobrir-se. El segon és aprendre a adaptar la pensió al tipus de vida que realment es vol portar, prioritzant experiències per damunt de grans luxes. I el tercer és mantenir-se actiu, amb projectes, inquietuds i reptes que ajudin a donar sentit al dia a dia.
Kandy ha demostrat que no cal ser ric ni viure de manera extraordinària per convertir la maduresa en una etapa plena. De vegades, n’hi ha prou amb una motxilla, una mica de coratge i la convicció que el temps que queda també pot ser el millor. Per això la seva història no parla només de viatges, sinó d’una manera valenta d’entendre la jubilació: no com el final de res, sinó com el començament d’una nova vida.
